Turismo en Salta: el pueblo de altura que es perfecto para sacar fotos

Ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, este rincón de la Puna ofrece paisajes remotos y una arquitectura de adobe que lo convierten en el escenario ideal para los amantes de la fotografía de montaña.

El pueblo de Salta que se encuentra a 4000 metros sobre el nivel del mar.

Salta sigue siendo uno de los polos turísticos más importantes del país, especialmente para quienes buscan algo más que los circuitos tradicionales. La provincia ofrece una variedad de paisajes que van desde la selva de las yungas hasta la aridez extrema de la Puna.

Muchas de las localidades conservan su autenticidad y ofrecen una conexión directa con la inmensidad del Norte Argentino . Entre ellas, Olacapato se presenta como una parada obligatoria para los que buscan una aventura diferente: es uno de los pueblos más altos de la Argentina.

Su ubicación geográfica le otorga una atmósfera única donde el cielo parece estar al alcance de la mano . Con sus casas de adobe y su pequeña iglesia, este paraje es un testimonio vivo de la resistencia y las tradiciones de las comunidades andinas, ofreciendo a los visitantes una experiencia de paz absoluta en medio del silencio de las montañas.

Olacapato se encuentra en el departamento de Los Andes , en plena Puna salteña . Está ubicado a una altitud aproximada de 4.090 metros sobre el nivel del mar , situándose a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta.

Su paisaje está marcado por la presencia de salares cercanos y volcanes imponentes. Se caracteriza por tener un clima frío gran parte del año , con cielos despejados y una vegetación muy escasa, típica de las regiones áridas con estas características.

Qué puedo hacer en Olacapato

Para quienes disfrutan de capturar momentos con la cámara, Olacapato es el paraíso. El pueblo ofrece contrastes cromáticos increíbles: el ocre de las construcciones de tierra y el cerro circundante resaltan contra un cielo de un azul profundo casi irreal. Es sin duda un destino fotográfico.

Es un pueblo pequeño por lo que resulta fácil de recorrer. Caminar por sus calles es una actividad en sí misma que permite conocer la vida cotidiana de una comunidad minera y ferroviaria. Uno de los puntos de interés es la Capilla de Olacapato, una construcción sencilla pero imponente por su entorno, que refleja la devoción religiosa de la región.

Otro atractivo es la visita a los salares y formaciones volcánicas que rodean la zona. Al estar en una ubicación estratégica de la Puna, desde Olacapato se pueden planificar excursiones hacia el Salar de Pocitos o el Salar de Cauchari.

Históricamente, fue un sitio de descanso para quienes atravesaban Los Andes. Hoy sigue siendo un lugar de paso para los viajeros suelen aprovechar la parada en el pueblo para aclimatarse a la altura antes de continuar hacia destinos más remotos.

A pocos metros del pueblo, ya en la provincia de Jujuy, se encuentra el Parque Solar Caucharí, que es el más grande de Sudamérica y produce 315MW. Es un lugar muy curioso para conocer, con una formación imponente de paneles solares.

Cómo llegar a Olacapato

Desde la Ciudad de Buenos Aires en auto hasta Olacapato hay una distancia de aproximadamente 1.700 kilómetros. El trayecto en auto se realiza principalmente por la Ruta Nacional 9 hacia el norte, atravesando las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán hasta llegar a Salta Capital.

Desde allí, hay que tomar la Ruta Nacional 51, que asciende por la Quebrada del Toro. Es fundamental tener en cuenta que gran parte de este último tramo es de ripio y requiere precaución por las curvas y la altura.

Otra opción es llegar a Salta Capital en avión o micro y, una vez allí, contratar excursiones privadas o utilizar el servicio de transporte que conecta Salta con San Antonio de los Cobres. Desde este último punto, se pueden coordinar traslados locales o utilizar algún transporte que cubra la ruta hacia los pasos fronterizos para descender en Olacapato.