Celia Cruz renace: la inteligencia artificial da vida a la "Reina de la Salsa" La empresa EleventLabs clonó a la icónica artista cubana con la IA para mantener su legado vivo en fines educativos y culturales. Se trata de la primera artista latina cuya voz es recreada mediante la tecnología. Agregar C5N en









Celia Cruz se convirtió en la primera latina en tener la voz con la IA. Redes sociales

Celia Cruz es la primera artista latina cuya voz fue recreada por la inteligencia artificial (IA). La intérprete cubana cruzó una frontera tecnológica sin precedentes en la región.

La clonación de la "Reina de la Salsa" fue un paso teconológico necesario para preservar su legado a través de la ingeniería del audio de ElevenLabs, una empresa reconocida por el software de voz con IA.

Su testamentario, Omer Pardillo, informó que el modelo generativo de la voz de Celia ya está completamente finalizado y registrado. En este sentido, destacó que su implementación en el mercado global estará sujeta a una estricta supervisión para evitar los abusos o las distorsiones que suelen generar estas herramientas, según la agencia EFE.

El administrador del patrimonio de la intérprete de Azúcar aseguró: "El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones. No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran; esto es un proceso muy limitado".

Los administradores resaltaron que la voz de Cruz hecha con la IA se usará solo con fines culturales y educativos, que sirvan para divulgar la cultura y descartaron su utilización para campañas políticas o publicidades agresivas.

Cómo será la voz de Celia Cruz, desde una perspectiva técnica Según EFE, el modelo de algoritmo permitirá que la IA simule la voz de la cantante para responder preguntas interactivas o narrar contenidos históricos utilizando de base las miles de declaraciones, entrevistas y registros que la artista realizó en vida. De esta forma, transformará el archivo histórico musical en una base de datos dinámica para las generaciones futuras.