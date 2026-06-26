Dolor: murió un legendario músico que había ganado muchos premios El orquestador dejó una huella importante en el teatro musical estadounidense con tres décadas de trabajo en las producciones más importantes de Broadway. Agregar C5N en









Su trayectoria fue reconocida con premios que lo convirtieron en una referencia de la escena artística de su época. Redes sociales

Harold Wheeler, uno de los orquestadores más respetados de la historia de Broadway, falleció este miércoles a los 82 años en su casa de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por el productor Lamar Richardson al portal The Hollywood Reporter, sin que se especificaran las causas. Con su muerte, el mundo de la música escénica pierde a una figura que marcó medio siglo de historia teatral y discográfica en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Wheeler acumuló una importante cantidad de premios. Este artista recibió un premio Tony especial a la trayectoria en 2019, el Drama Desk a la mejor orquestación por Hairspray en 2003, el reconocimiento a la trayectoria de los NAACP Theatre Awards en 2008, siete nominaciones a los Tony y seis a los Drama Desk. Una colección de distinciones que lo ubican como una de las figuras más condecoradas de su generación en el mundo musical.

Su trayectoria fue más allá de Broadway ya que realizó arreglos y produjo música para algunos de los artistas más grandes del siglo XX, entre ellos Aretha Franklin, Whitney Houston, Nina Simone, Ray Charles, Stevie Wonder, B.B. King, Diana Ross, Smokey Robinson y Gloria Gaynor, entre muchos otros. También tocó el piano para Bruce Springsteen en los temas "Blinded by the Light" y "Spirit in the Night", del álbum Greetings From Asbury Park, N.J. de 1973.

Redes sociales Quién fue Harold Wheeler, legendario orquestador William Harold Wheeler Jr. nació el 14 de julio de 1943 en St. Louis. Desde los 5 años tocó el piano en la iglesia bautista Antioch, entre cuyos miembros figuraban Chuck Berry e Ike y Tina Turner. Estudió en la Universidad Howard y obtuvo su maestría en música en la Manhattan School of Music en 1968, el mismo año en que dio sus primeros pasos en Broadway.

Con apenas 25 años, fue elegido por Burt Bacharach para realizar la orquestación de Promises, Promises, y desde entonces su carrera como director musical, orquestador, director de orquesta y arreglista no se detuvo. Participó en producciones emblemáticas como The Wiz, Dreamgirls, Hairspray, Dirty Rotten Scoundrels y Ain't Too Proud: The Life and Times of The Temptations, entre treinta musicales de Broadway en total.

Redes sociales Al recibir su Tony especial en 2019, Wheeler lo celebró con humor y emoción: "Iba a dar las gracias a todos los miembros del elenco de cada espectáculo en el que he participado, hasta que me di cuenta de que he hecho treinta musicales en Broadway", dijo desde el escenario. Además de su trabajo teatral, Wheeler fue director musical del programa Dancing With the Stars de la cadena ABC durante 17 temporadas, al frente de una orquesta de 28 músicos. En 2014, la cadena prescindió de él y de su banda para enfocarse en pasar música grabada.