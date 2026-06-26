IR A
IR A

Dolor: murió un legendario músico que había ganado muchos premios

El orquestador dejó una huella importante en el teatro musical estadounidense con tres décadas de trabajo en las producciones más importantes de Broadway.

 Su trayectoria fue reconocida con premios que lo convirtieron en una referencia de la escena artística de su época.

 Su trayectoria fue reconocida con premios que lo convirtieron en una referencia de la escena artística de su época.

Redes sociales

Harold Wheeler, uno de los orquestadores más respetados de la historia de Broadway, falleció este miércoles a los 82 años en su casa de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por el productor Lamar Richardson al portal The Hollywood Reporter, sin que se especificaran las causas. Con su muerte, el mundo de la música escénica pierde a una figura que marcó medio siglo de historia teatral y discográfica en Estados Unidos.

El reconocido vocalista falleció este jueves.
Te puede interesar:

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

A lo largo de su carrera, Wheeler acumuló una importante cantidad de premios. Este artista recibió un premio Tony especial a la trayectoria en 2019, el Drama Desk a la mejor orquestación por Hairspray en 2003, el reconocimiento a la trayectoria de los NAACP Theatre Awards en 2008, siete nominaciones a los Tony y seis a los Drama Desk. Una colección de distinciones que lo ubican como una de las figuras más condecoradas de su generación en el mundo musical.

Su trayectoria fue más allá de Broadway ya que realizó arreglos y produjo música para algunos de los artistas más grandes del siglo XX, entre ellos Aretha Franklin, Whitney Houston, Nina Simone, Ray Charles, Stevie Wonder, B.B. King, Diana Ross, Smokey Robinson y Gloria Gaynor, entre muchos otros. También tocó el piano para Bruce Springsteen en los temas "Blinded by the Light" y "Spirit in the Night", del álbum Greetings From Asbury Park, N.J. de 1973.

Quién fue Harold Wheeler, legendario orquestador

William Harold Wheeler Jr. nació el 14 de julio de 1943 en St. Louis. Desde los 5 años tocó el piano en la iglesia bautista Antioch, entre cuyos miembros figuraban Chuck Berry e Ike y Tina Turner. Estudió en la Universidad Howard y obtuvo su maestría en música en la Manhattan School of Music en 1968, el mismo año en que dio sus primeros pasos en Broadway.

Con apenas 25 años, fue elegido por Burt Bacharach para realizar la orquestación de Promises, Promises, y desde entonces su carrera como director musical, orquestador, director de orquesta y arreglista no se detuvo. Participó en producciones emblemáticas como The Wiz, Dreamgirls, Hairspray, Dirty Rotten Scoundrels y Ain't Too Proud: The Life and Times of The Temptations, entre treinta musicales de Broadway en total.

Al recibir su Tony especial en 2019, Wheeler lo celebró con humor y emoción: "Iba a dar las gracias a todos los miembros del elenco de cada espectáculo en el que he participado, hasta que me di cuenta de que he hecho treinta musicales en Broadway", dijo desde el escenario. Además de su trabajo teatral, Wheeler fue director musical del programa Dancing With the Stars de la cadena ABC durante 17 temporadas, al frente de una orquesta de 28 músicos. En 2014, la cadena prescindió de él y de su banda para enfocarse en pasar música grabada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La famosa cantante de cumbia sufrió un robo.

Preocupación: una famosa cantante sufrió un robo y contó cuál es su mayor miedo

Bizarrap y Myke Towers lanzaron su colaboración. 
play

Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Colapinto

La publicación en Instagram acumuló más de medio millón de likes en menos de dos hora.

Bizarrap anunció su primera session en 2026: con quién será y cuándo la lanzará

Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad.

Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad

Un accidente fatal golpea a un cantante de cumbia.

La muerte que golpea a un famoso cantante de cumbia: su conmovedor mensaje

La Nena de Argentina develó cómo son los hábitos más privados con su pareja.

María Becerra, sin filtro: contó los lugares más insólitos donde tiene intimidad con J Rei

últimas noticias

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

Hace 18 minutos
play

Tensión y corte en Puente Pueyrredón: la Policía, cara a cara con los manifestantes

Hace 23 minutos
Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Daniela Celis hizo topless y dejó un mensaje picante para los hombres

Hace 23 minutos
Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus dichos en Luzu TV.

Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo que vivió en Luzu TV

Hace 25 minutos
Crece la mora de los argentinos. 

Plazos hasta 120 meses y tasa especial: cómo acceder al nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas familiares

Hace 32 minutos