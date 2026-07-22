Quién es Mia Khalifa, la exactriz de cine para adultos que complicó a Rosalía en Argentina La libanesa llegó a la fama desde sus conflictos con la industria del género adulto. Su aparición en la final del Mundial llamó la atención en redes sociales y sumó más polémica a su carrera. Agregar C5N en









La ahora influencer apostó un millón de dólares por España.

La final del Mundial 2026 dejó una huella que va más allá de lo deportivo. Mia Khalifa, la exactriz de cine para adultos reconvertida en influencer millonaria, se convirtió en la protagonista de una polémica viral que terminó arrastrando a Rosalía en su relación con el público argentino. La libanesa compartió un video en TikTok en el que simulaba cantar versos de La perla, canción de la artista catalana, con el mensaje de que así sonaba "la vida ahora que las 'perlas' fueron derrotadas", en alusión directa a la caída de Argentina ante España en tiempo suplementario.

La chispa se convirtió en incendio cuando Rosalía reposteó el contenido en sus historias, un gesto que los fanáticos argentinos interpretaron como una provocación innecesaria de alguien que había cosechado aplausos en Buenos Aires. Ambas borraron las publicaciones poco después, pero el video ya circulaba de manera viral.

Redes sociales Quién es Mia Khalifa Detrás del nombre artístico que sacudió la industria del entretenimiento adulto se encuentra Sarah Joe Chamoun, nacida en el Líbano. Su ingreso al cine para adultos ocurrió en 2014, cuando tenía 21 años, en circunstancias que ella misma describió como un engaño gradual. Según relató en el programa Hard Talk de la BBC, todo comenzó cuando un hombre se le acercó elogiando su belleza y ofreciéndole trabajo como modelo. El estudio en Doral, Florida, le pareció un lugar "respetable" y limpio, alejado de la imagen turbia que ella imaginaba, lo que la llevó a bajar la guardia y luego a vivir lo que describe como una pesadilla.

Su carrera en la industria fue corta, ya que apenas unos meses después, a fines de 2014, grabó solo un puñado de escenas. Sin embargo, una de ellas la cambió para siempre, aquella en la que aparecía luciendo un hiyab islámico. El video la llevó a la cima de las búsquedas en sitios para adultos pero también la convirtió en blanco de grupos extremistas como el Estado Islámico, que comenzó a enviarle amenazas de decapitación y hackeó sus cuentas para difundir propaganda terrorista.

Mia khalifa Uno de los datos más impactantes de su historia es la brecha entre su fama y lo que realmente ganó. Mientras la industria facturaba millones a su costa, Khalifa solo recibió alrededor de 12.000 dólares por su trabajo y nunca volvió a ver un centavo de las regalías generadas por videos que siguen siendo de los más vistos años después. Hoy utiliza su plataforma para advertir a otras mujeres jóvenes sobre lo que ella llama la naturaleza "depredadora" de esa industria, que según su testimonio se aprovecha de las inseguridades y la baja autoestima de las mujeres.

Luego de abandonar el cine para adultos, emprendió una reinvención que la llevó a la moda, el mundo de las apuestas y los contenidos de suscripción, donde construyó una base de seguidores masiva que le genera ingresos millonarios. En la final del Mundial 2026 dio una muestra contundente de ese nuevo estatus, ya que mostró en sus redes un boleto de apuesta de un millón de dólares a favor de España y, con una cuota de 1,65, la victoria española le dejó un beneficio neto de 650.000 dólares.