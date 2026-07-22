22 de julio de 2026 Inicio
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El embajador argentino en España negó la campaña antiargentina y dijo que "no hubo agresiones"

Wenceslao Bunge Saravia destacó el ambiente de "respeto y celebración por el fútbol" en Madrid. "El folclore del fútbol no debe confundirse con la relación entre los pueblos", advirtió.

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Wenceslao Bunge Saravia

Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España.

Imagen optimizada con IA

Pese a los videos que se viralizaron tras la final del Mundial 2026, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, negó que exista una campaña anti-Argentina y afirmó que no registraron "incidentes recientes ligados al partido" ni recibieron "ninguna denuncia formal de agresiones físicas ni reportes policiales contra argentinos en España".

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"El folclore del fútbol no debe confundirse con la relación entre los pueblos", pidió el diplomático de Javier Milei en radio Mitre y aseguró: "España es un país muy amigo de Argentina y viceversa".

El embajador reconoció que "hubo un encontronazo entre hinchas", pero lo adjudicó al "exceso de alcohol" y al "contexto deportivo". "Somos dos países hermanos. Y lo dije antes de la final, sueño con diez finales como esta", ratificó Bunge Saravia este miércoles.

El banquero recordó que hay 600 mil argentinos "registrados" que viven en España y que si se suman "descendientes y otras nacionalidades" se alcanza el millón. "Es la colonia argentina más numerosa fuera del país", definió el exCEO del Credit Suisse Bank Europe. España cuenta con 49.687.120 habitantes en total, según el Instituto Nacional de Estadística español.

Bunge Saravia se mostró entusiasmado ante la posibilidad de una Finalíssima entre España y Argentina, pero cuestionó la propuesta de que, a su vez, sea el partido de despedida de Lionel Messi, como deseó el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde.

"No me animo a decirlo sin preguntárselo a Messi, porque si él va a ser el que se quiere despedir, que sea él donde elige hacerse la despedida", sostuvo el embajador e insistió: "A mí me encantaría ver muchos más partidos de Argentina-España, porque la verdad que son dos países muy hermanos y son dos selecciones estupendas".

"Me da miedo salir a la calle", aseguró una de las argentinas agredidas en España

"Me da mucho miedo salir a la calle" y "estar con la camiseta de la Selección argentina", son algunas de las frases expresadas por Agustina Spagadoros, la joven argentina argentina que fue agredida en Sevilla tras la consagración de España en el Mundial 2026. La joven, que sufrió una fractura de nariz, contó en C5N los lamentables sucesos por los que tuvieron que atravesar ella y sus amigos luego de la final del torneo. Aseguró que ve "mucho odio" construido a partir de una campaña antiargentina desde las redes sociales.

"Lo primero que me pasó es que yo, volviendo a mi casa, me encontré con un chico argentino que estaba llorando, rengo, solo e intentando volver a su casa. Lo habían agarrado entre cinco y pegado desde atrás. Después la rato, fui a la casa de mi amigo y estaba un tipo borracho que nos empezó a insultar con cuestiones de las Malvinas y cosas denigrantes", relató en un primer momento la joven en una entrevista con el programa De Una.

Luego agregó que durante todo la competencia vio "mucho odio", en las calles de Sevilla, ciudad a la que hace dos meses se había mudado desde Barcelona. "Yo tenía la camiseta argentina puesta y no había momento en donde no me gritaban algo. Supongo que es normal en estos ámbitos pero al mismo momento uno siendo inmigrante que se la agarren con vos es feo", agregó.

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