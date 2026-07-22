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Periodista español destrozó a Rosalía tras las burlas a Argentina: "No nos representa"

Las repercusiones por el polémico gesto de la cantante no se detienen y suman fuertes voces desde su propio país.

La artista sigue recibiendo criticas por lo sucedido.

La artista sigue recibiendo criticas por lo sucedido.

La controversia generada por el polémico reposteo de Rosalía tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina sigue cosechando repercusiones en ambos lados del Atlántico. En La mañana de Lape en América TV, el periodista español Roberto Antolín fue categórico al distanciar a la cantante de la postura general de su país natal. Al analizar el impacto del video de Mia Khalifa compartido por la artista en sus redes, el cronista aseguró de forma contundente que la intérprete de Motomami "no representa a los españoles", marcando un tajante límite frente a la actitud de la cantante hacia el público albiceleste.

Lo que decía el astro argentino sobre la cantante.
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El debate televisivo giró en torno a las severas consecuencias que el gesto provocó en Argentina, donde la indignación de los fanáticos escaló rápidamente hacia una ola de cancelación y pedidos masivos de devolución de entradas para sus inminentes presentaciones en Buenos Aires. Mientras el panel discutía si se trataba de una típica chicana del folklore futbolero o de un cruce que rebasó los límites del respeto, se analizaron las posturas de los seguidores locales que sintieron la publicación como una falta de consideración personal tras el histórico afecto brindado a la artista.

Las intervenciones del equipo remarcaron la fragilidad de la imagen pública de la catalana en la región y el durísimo golpe que este episodio representa para el desarrollo de su gira continental. En un clima propio del análisis del espectáculo, los panelistas coincidieron en que, más allá de los pedidos de disculpas o las explicaciones posteriores, la ligereza con la que la figura internacional abordó la cargada en las plataformas digitales terminó dinamitando un vínculo con la audiencia argentina que hoy parece muy difícil de reparar.

El pedido de disculpas de Rosalía

La cantante española Rosalía rompió el silencio en sus redes sociales y ofreció un directo pedido de disculpas al público argentino, luego de quedar envuelta en una fuerte polémica futbolística. El conflicto estalló inmediatamente después de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en la cual la selección de España se consagró campeona frente a la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.

En medio de los festejos españoles, la artista catalana reposteó en su cuenta oficial de TikTok un polémico video de la celebridad e influencer Mia Khalifa, el cual contenía mensajes despectivos, burlas y chicanas subidas de tono dirigidas expresamente a los hinchas y jugadores argentinos.

El gesto provocó una furiosa y masiva oleada de indignación por parte de los fanáticos en el país, quienes interpretaron la acción de la cantante como una provocación deliberada. La situación escaló a niveles alarmantes de cancelación virtual, al punto de que miles de seguidores comenzaron a organizarse en redes sociales para devolver masivamente sus entradas de los cuatro shows que dará el 1, 2, 4 y 6 de agosto de 2026 en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Ante la inminente crisis de convocatoria y el repudio generalizado de su propia comunidad de fans en el país, Rosalía se vio obligada a eliminar el video y a reaccionar de urgencia para calmar el enojo popular.

Para redimirse, la intérprete utilizó sus historias de Instagram donde publicó un mensaje escueto pero contundente acompañado por la imagen de la bandera argentina de fondo. En su descargo, la artista alegó que compartió el clip de forma impulsiva únicamente porque de fondo sonaba "La perla", uno de los temas de su nuevo álbum Lux, asegurando: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".

Pocos minutos después, sumó otra placa con la leyenda "Solo tengo amor x Argentina", intentando reconstruir un vínculo con el público local que, a pesar de las disculpas, todavía mantiene la tensión y la herida abierta por la derrota mundialista.

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