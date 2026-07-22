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Fuerte decisión: que hizo Rosalía tras la masiva devolución de entradas de su show en Argentina

La artista española reaccionó a la decisión de los fanáticos de no asistir al concierto que dará en el Movistar Arena luego de haber compartido un posteo que era agresivo con su público argentino.

Rosalía reaccionó a la devolución de entradas.

Rosalía reaccionó a la devolución de entradas.

Redes sociales

La artista Rosalía fue repudiada en redes sociales por fanáticos argentinos y sudamericanos luego de haber compartido un posteo de la influencer Mía Khalifa que incluía un insulto y los catalogaba de perlas a los hinchas. Ante esto, la española reaccionó con todo. ¿Qué hizo?

La gente, enojada con Rosalía.
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Sucede que, tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, la actriz se burló con la canción La Perla de Rosalía y para que no queden dudas, comentó que “es así como suena la vida ahora que, las perlas, fueron derrotadas”, escribió.

Tras la polémica y la ola de cancelaciones que enfrentó en redes sociales, donde incluso algunos fanáticos pidieron el reembolso de las entradas para sus shows o intentan revenderlas, la artista española decidió borrar de inmediato la publicación.

Hasta el momento no se pronunció públicamente sobre lo sucedido. La cantante se presentará 1, 2, 4 y 6 de agosto en contexto de su gira internacional LUX.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

El trámite se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma del recinto. Para gestionar el reembolso de los tickets del concierto de Rosalía en Argentina 2026, seguí estos pasos.

  • Redactar un correo electrónico: enviá un e-mail a la dirección oficial de soporte: [email protected].
  • Adjuntar comprobantes: es fundamental adjuntar la confirmación de la compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago emitido por la plataforma.
  • Completar los datos personales: incluir en el cuerpo del mensaje el nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes

Después de que Rosalía reposteó un video de Mia Khalifa durante los festejos por el título de España, en el que sonaba su canción "La Perla", la polémica estalló en redes sociales. Ahora la cantante rompió el silencio y compartió una historia de Instagram donde pidió perdón por su actitud y la repercusión que generó a nivel mundial.

En medio de la campaña antiargentina que invadió las redes sociales y generó que actores, personajes de la política e influencers salieran a hablar mal del país. Un reposteo de la cantante española Rosalía generó indignación en redes sociales al compartir el video de Mia Khalifa, donde la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

"Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió acompañado de tres emojis de una cara llorando y con el fondo de una bandera de Argentina. Muchos usuarios en redes salieron a criticar a la cantante: "Pero no se sabe ni la letra de su propia canción", mientras que otro escribió "Ahora de repente nadie ve nada, nadie lee nada".

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