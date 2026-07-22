Qué decía Messi sobre Rosalía antes del escándalo y la particular historia de su meme

La admiración cruzada que supo existir entre el capitán argentino y la artista española antes de las recientes tensiones en las redes sociales.

A pesar del tenso clima actual tras los agravios recibidos por la Selección, la relación entre el público argentino y Rosalía no siempre estuvo marcada por el conflicto. En enero de 2026, Lionel Messi sorprendió al referirse elogiosamente a la intérprete durante una distendida entrevista titulada La Charla del Año para el canal de YouTube LUZU TV, señal que en noviembre de 2025 la había tenido como invitada estelar durante la promoción de su álbum LUX.

"Lo que transmite ella por la tele me parece impresionante. No la conozco, pero bueno, lo que me contabas vos que te pasó con ella, me pasó a mí con él (Charly García, con quien se sacó una foto en aquella época)", dijo el capitán de la Selección.

Leo Messi nombra a ROSALÍA como una de las personas a las que le pediría una foto: “El otro día estuve viendo el programa de Rosalía y lo que transmite ella por la televisión me parece impresionante. No la conozco todavía”. pic.twitter.com/8SrSHKl7Oc

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente meses después a raíz del polémico video reposteado por la artista tras la final entre España y Argentina. La cantante quedó en el centro de las críticas por utilizar un meme que se burlaba del resultado deportivo al ritmo de su canción "La Perla" , contenido que indignó a la comunidad local por sus connotaciones ofensivas.

Ante la magnitud de la cancelación y el pedido de boicot a sus presentaciones en el país, la catalana decidió eliminar la publicación y pedir disculpas públicas, argumentando que se trató de un error y que solo había compartido el fragmento por el tema musical sin reparar en el texto.

El episodio resulta paradojal al contraponer el trato de ambas figuras. Mientras el máximo ídolo del fútbol argentino expresó abiertamente su admiración hacia ella a comienzos de año, la respuesta reciente de la artista terminó alimentando las burlas contra la Argentina en las plataformas digitales. Aunque las disculpas y las explicaciones ya fueron presentadas, el gesto de haber utilizado como meme una afrenta hacia el país golpeó duro en la consideración de los fanáticos, dejando una grieta en la simpatía que el público local solía profesarle.

El día que Rosalía confesó que usa un sticker de Messi

A pesar de la fuerte indignación desatada en los últimos días tras la final entre España y la Selección argentina, la relación de Rosalía con la cultura y los ídolos locales supo tener momentos de mucha complicidad. En noviembre de 2025, durante su desembarco en Buenos Aires para promocionar su álbum LUX, la artista española dejó una huella con un marcado perfil futbolero: recorrió La Bombonera, posó con la camiseta de Boca y aprovechó su paso por los medios locales para expresar abiertamente el fanatismo que siente por el país.

En ese contexto, durante una entrevista en el programa Otro día perdido, la intérprete de Motomami sorprendió al confesar la particular admiración que le profesa a Lionel Messi y cómo lo incorpora a su vida cotidiana. "No lo he conocido, soy fan. Siempre uso sus stickers", aseguró la cantante entre risas, demostrando que consumía con frecuencia el humor digital y la figura del astro rosarino. Para coronar la anécdota, describió su imagen favorita: "Tengo uno increíble en el que posa con unas gafas negras" y hasta se animó a imitar el gesto frente a las cámaras.

Aquel simpático guiño cobra hoy un matiz paradojal tras la reciente controversia en la que Rosalía quedó envuelta por compartir un posteo burlón y con tintes discriminatorios hacia la Argentina. Resulta llamativo cómo la cantante pasó de declararse devota del capitán argentino y utilizar sus memes de forma afectuosa en 2025, a terminar involucrada en una ola de cargadas cibernéticas que encendieron el repudio del público local.

Aunque la artista ya eliminó la publicación, pidió disculpas y aclaró que fue un error por no leer el texto del video, la memoria de aquellos elogios pasados solo hace que la afrenta reciente se sienta aún más contradictoria.