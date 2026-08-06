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Murió una joven influencer que documentó su lucha contra el cáncer

La tiktoker Sydney Towle se hizo mundialmente conocida por compartir el día a día de su tratamiento, aunque sufrió acoso porque se "veía bien" a pesar de estar enferma. Tenía 26 años.

La joven mostró su batalla contra el cáncer para concientizar y acompañar a otros pacientes.

La joven mostró su batalla contra el cáncer para concientizar y acompañar a otros pacientes.

Redes sociales

El mundo de las redes sociales se sacudió tras la muerte de la influencer Sydney Towle, quien se hizo famosa por contar su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. La noticia fue comunicada por la familia de la tiktoker a través de la misma plataforma que usó para contar su día a día con la enfermedad, y en la que sumó millones de seguidores. Tenía 26 años.

El cruce se desató por los filosos comentarios de la conductora hacia la modelo y su pareja.
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A pesar de su estado de salud, Towle tuvo que afrontar el acoso en internet ya que la cuestionaban porque se "veía bien" aunque estuviera enferma, según reportó el The New York Times. "Lástima de que estén tan enfadados porque vivir con cáncer pueda verse diferente a lo que ellos creen", dijo la joven en mayo de 2025.

"Descansa en Paz. Un rayo de sol interminable. Una hija, hermana, y amiga de tantos", fue la despedida de los familiares de la famosa en redes.

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La joven fue diagnosticada en 2023 con un colangiocarcinoma, un tipo de cáncer poco frecuente y de extrema agresividad que afecta las vías biliares, tras ir a una sala de emergencias por un intenso ardor de abdomen y una inmensa masa extraña en su cuerpo.

La historia de Sydney Towle: el inicio en las redes y el diagnóstico

Antes de su enfermedad, Sydney se graduó en la Universidad de Dartmouth; vivía en Los Ángeles, trabajaba en marketing digital y compartía contenido común sobre su vida y el surf. En 2023, tras acudir a urgencias por un dolor abdominal, recibió el diagnóstico médico. Decidió no ocultarlo, comenzó a subir videos de su tratamiento y se transformó en una de las figuras más visibles del fenómeno conocido como "CancerTok" en TikTok e Instagram.

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