Catalina Gorostidi, de Gran Hermano, es fan de las microbikinis y también de posar en la pileta

“Verano, por favor, para volver a estar así”, escribió en la publicación, deseando que llegue pronto el calor y así poder vestir una de sus prendas favoritas.

Catalina Gorostidi microbikini Instagram

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. Con más de 21,000 seguidores pendientes de sus looks y actividades, Catalina Gorostidi se posiciona como una influencer en ascenso. Su publicación generó una gran cantidad de interacciones, reflejando la atención que tiene por parte de sus fans. La nueva participante de Gran Hermano se presentó como una mujer de carácter fuerte y directo, una "justiciera" que no teme expresar su opinión, prometiendo ser una de las personalidades más destacadas de la temporada.

Rosina Beltrán, de Gran Hermano, mostró cuál es la nueva microbikini furor del verano

Rosina Beltrán es otra de las nuevas participantes de Gran Hermano y es también una gran fanática de las microbikinis. En una de sus últimas publicaciones, se mostró vistiendo un conjunto que será la sensación del verano al en la próxima temporada. La joven uruguaya, de 26 años, personal trainer y amante de la actividad física, supo capturar la atención no solo dentro del famoso reality sino también en el mundo de la moda con su estilo audaz.

En una reciente publicación, Rosina optó por una microbikini de vibrante tono coral, una elección perfecta para destacar bajo el sol. El diseño, con un innovador corpiño cruzado sobre el pecho, complementa a la perfección la paleta de colores veraniegos. Para la parte inferior optó por una bombacha ultracavada de tiro alto.

Rosina Beltrán microbikini naranja Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar. Parte de sus casi 40 mil seguidores le dejaron miles de "Me gusta" y comentarios elogiando su look, además de desearle suerte en el programa. "Soy muy impulsiva, muy frontal. Soy una persona que nació sin filtro”, comentó al presentarse en el reality.

Rosina Beltrán naranja microbikini Instagram