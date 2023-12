El recuerdo de Zoe Bogach, de Gran Hermano, con la microbikini más usada en el verano

Zoe Bogach, una de los recientes ingresos a la casa de Gran Hermano, recordó con una foto vistiendo una microbikini un momento de su último viaje a la playa. Gracias a esta publicación, sorprendió a sus fans en sus redes sociales por su look audaz, una de las características que ya se puede ver en el famoso reality. La joven de 20 años, generó comentarios por sus declaraciones sobre el trabajo y el estudio, algo que según declaró trata de esquivar. La influencer, fiel a su estilo, compartió este momento de su vida cotidiana que refleja su personalidad y gustos en moda.

En la foto, se muestra en las playas de Miami, optando por una microbikini que es furor este verano. El conjunto total blackcon corpiño triangular y bombacha colaless resalta por su diseño minimalista y contemporáneo, complementado con accesorios que definen su look audaz. Además del traje de baño, Zoe Bogach eligió un gorro negro a tono y unas gafas de sol grandes que aportan un toque chic a su outfit. Su pelo rubio, con mechones que llevan delicadas trenzas, añade un contraste bohemio a su estilo general.

Zoe Bogach microbikini negra Instagram

"Playita", escribió en la publicación de Instagram. La repercusión en redes no se hizo esperar. El posteo acumula miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron su look y sus poses. "La Barbie" de la casa de Gran Hermano comenzó dando que hablar tanto dentro como fuera del programa, marcando tendencia y compartiendo su vida sin reservas.

A la orilla del mar, Sol Pérez terminó su luna de miel con una microbikini verde ideal para el calor

Sol Pérez vistió una microbikini en un tono que marca tendencia en la temporada. La modelo lució un traje de baño de color verde mientras disfruta de sus últimos días de luna de miel en México. La periodista llegó a este país luego de haberse casado hace pocos días con su pareja Guido Mazzoni.

La panelista se encuentra en el Caribe disfrutando su luna de miel luego de haber celebrado su casamiento a fin de noviembre. Para esta tarde, bajo el sol eligió un conjunto con colores llamativos.

Así es que se mostró a orillas del mar con un traje de baño de dos piezas con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless ultracavada. A esta combinación, una de sus favoritas, la completó con un par de lentes de sol total black con vidrios superopacos.

Sol Perez microbikini verde Instagram

“Disfrutando unos días de descanso para volver con todo”, escribió en la publicación. Además, le sumó una reflexión que compartió con sus fans: “Mientras subía esta video pensaba en cuántas veces grababa algo para subir y lo cortaba o ponía algún filtro porque nunca era lo suficientemente lindo mi cuerpo. Hoy me relajo, subo el video así, tal cual lo grabe, sin filtro, sin cortar ni una sola parte. ¿Qué cambió? Mi cabeza”, escribió.

Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios en el posteo, elogiando su look y felicitándola por sus palabras y por su casamiento.

