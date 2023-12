Catalina Gorostidi, de Gran Hermano, se sumó a la tendencia de las microbikinis estampadas

Catalina Gorostidi, quien se sumó esta semana a Gran Hermano, compartió una foto vistiendo una microbikini estampada antes de entrar a la famosa casa del reality. Es hija del ex futbolista Adrián Gorostidi y trabaja como médica pediatra. Llegó con rumores de romances dentro del ambiente del fútbol y rápidamente se posicionó como una de las favoritas por los fans del programa.

Catalina Gorostidi Microbikini Instagram

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. Con más de 20,000 seguidores pendientes de sus looks y actividades, Catalina Gorostidi se posiciona como una influencer en ascenso. Su publicación generó una gran cantidad de interacciones, reflejando la atención que tiene por parte de sus fans. La nueva participante de Gran Hermano se presentó como una mujer de carácter fuerte y directo, una "justiciera" que no teme expresar su opinión, prometiendo ser una de las personalidades más destacadas de la temporada.

Sol Pérez publicó una foto en donde se la pudo ver vistiendo una microbikini naranja que marca tendencia. La modelo se mostró de espaldas a la cámara pero de frente al mar, en una playa mexicana a la que viajó como parte de su luna de miel. La influencer se casó recientemente con su marido Guido Mazzoni y decidieron tomarse unos días de descanso en este lugar paradisíaco.

A poco de terminar su viaje, la periodista se mostró vistiendo una microbikini naranja, uno de los looks más usados en el año y que se espera que predomine en el verano del 2024. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño clásico con molde triangular con breteles, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha diminuta, colaless y de tiro alto.

Sol Perez microbikini naranja Instagram

Sus seguidores dejaron miles de reacciones felicitándola por su casamiento y por el lugar que eligió para descansar luego de la ceremonia. Sol Pérez, de esta manera, se muestra aprovechando hasta el último minuto su luna de miel antes de volver a sus tareas laborales.