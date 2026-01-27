IR A
Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

Esta producción es un éxito entre el público y la crítica, que destacó las actuaciones y el desarrollo dramático. Competirá, entre otras estatuillas, por Mejor Película y Mejor Actor de Reparto.

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.

Freepik/Netflix

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció a los nominados para los premios Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo. Entre las películas seleccionadas, se destaca una que obtuvo 9 nominaciones, está disponible en Netflix y, según el público y la crítica, es imperdible.

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 
Se trata de Frankenstein, la adaptación de la famosa novela de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Esta nueva versión se aleja del cine de terror para presentar un drama gótico con elementos de ciencia ficción.

En Frankenstein, Del Toro se preocupó por exponer los conflictos, traumas y angustias existenciales que acosan tanto al doctor Frankenstein como al monstruo que creó. El resultado es una historia ambiciosa y emocionante que fue nominada a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto, entre otras categorías.

Frankenstein 2025

Netflix: sinopsis de Frankenstein

El barón Víctor Frankenstein es un cirujano brillante y arrogante que, tras perder trágicamente a su madre cuando aún era muy joven, se obsesionó con la idea de devolver la vida a los muertos. La oportunidad perfecta se presenta cuando Henrich Harlander, un traficante de armas, le ofrece financiación ilimitada y una torre para desarrollar sus experimentos.

Frankenstein reúne partes de cadáveres de soldados y criminales para ensamblar una criatura, a la que consigue reanimar usando la energía de un rayo. Pero una vez alcanzado el éxito, deberá enfrentarse a las consecuencias de su creación, a sus propios demonios y a una lucha a muerte con el monstruo.

Tráiler de Frankenstein

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler final | Netflix España

Reparto de Frankenstein

  • Oscar Isaac como Víctor Frankenstein.
  • Mia Goth como Elizabeth Lavenza
  • Jacob Elordi como el monstruo de Frankenstein.
  • Felix Kammerer como William Frankenstein.
  • Lars Mikkelsen como el capitán Anderson.
  • Christoph Waltz como Henrich Harlander.
  • Charles Dance como el barón Leopold Frankenstein.
