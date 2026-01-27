Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto Para quienes buscan una historia que combine acción y sensibilidad, esta película se presenta como la opción ideal. + Seguir en







Nuevos estrenos en Netflix.

La cinta Max, que emocionó al público desde su estreno en 2015, atraviesa ahora un renovado momento de popularidad gracias a su desembarco en el catálogo de Netflix. El film sigue la historia de un perro Pastor Belga Malinois que sirvió en Afganistán junto al infante de marina Kyle Wincott. Luego de un episodio traumático en plena misión, el animal es repatriado a Estados Unidos, donde su destino queda ligado a la familia de su guía caído, en especial al hermano menor, con quien deberá reconstruir un lazo basado en la confianza y la contención mutua.

Uno de los mayores aciertos de la película es su tratamiento sensible de temáticas complejas como el duelo, la fidelidad y las secuelas del estrés postraumático, sin limitarse a un enfoque infantil típico del cine protagonizado por animales. Max combina drama y aventura para retratar las heridas emocionales que deja la guerra, tanto en las personas como en quienes las acompañan en el campo de batalla. La relación entre el perro y el personaje interpretado por Josh Wiggins aporta una intensidad emocional genuina y subraya el rol esencial de los animales de servicio en los procesos de recuperación emocional.

Su llegada a la plataforma en este 2026 despertó un fuerte efecto nostálgico y multiplicó las recomendaciones en redes sociales, llevándola rápidamente a escalar posiciones entre los títulos más vistos. Para quienes buscan una propuesta que equilibre acción, emoción y ternura, la película se consolida como una elección ideal para una maratón de fin de semana. En el fondo, Max recuerda que el coraje y la lealtad no entienden de especies, y que algunos de los actos más heroicos se expresan sin necesidad de palabras.

maxxx Sinopsis de Max, la emocionante película que llegó a Netflix La sinopsis de Max nos presenta a un perro pastor belga Malinois altamente adiestrado que sirve en la primera línea de combate en Afganistán. Tras la trágica muerte de su guía, el infante de marina Kyle Wincott, el can queda profundamente traumatizado y manifiesta signos de estrés postraumático que lo vuelven incapaz de seguir en servicio. Al ser enviado de regreso a los Estados Unidos, su destino parece incierto hasta que es adoptado por la familia de Kyle, convirtiéndose en el único vínculo físico que les queda con su hijo perdido.

La trama se centra en la compleja relación entre el perro y Justin, el hermano menor de Kyle, quien inicialmente se muestra reacio a hacerse cargo del animal. Sin embargo, a medida que ambos atraviesan el proceso de duelo y sanación, descubren que se necesitan mutuamente para superar la pérdida. La conexión se fortalece cuando empiezan a desentrañar los misterios que rodearon la muerte de Kyle en el frente, transformando un drama familiar en una emocionante historia de aventura, justicia y valentía que mantiene al espectador en vilo.

Finalmente, esta película que ya se encuentra disponible en Netflix, destaca por mostrar la increíble lealtad de los perros de guerra y su capacidad para sanar heridas emocionales profundas. A través de secuencias de acción y momentos de gran sensibilidad, Max logra retratar la importancia del perdón y el sacrificio. Es una propuesta cinematográfica que invita a la reflexión sobre el heroísmo silencioso de los animales y la resiliencia del espíritu humano ante la tragedia. Trailer de Max Embed - Max - Official Trailer [HD] Reparto de Max Tom Hardy (Max Rockatansky)

Charlize Theron (Imperator Furiosa)

Nicholas Hoult (Nux)

Hugh Keays-Byrne (Immortan Joe)

Rosie Huntington-Whiteley (The Splendid Angharad)

Riley Keough (Capable)

Zoë Kravitz (Toast the Knowing)

Abbey Lee (The Dag)

Courtney Eaton (Cheedo the Fragile)