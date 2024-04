Casi termina en tragedia: Darío de Gran Hermano sufrió un grave accidente

Santiago del Moro se enfureció en vivo con un participante de Gran Hermano: "No me banco"

Estaban cocinando con una olla y, todo parece indicar que la reacción térmica provocó que los vidrios estallen y se le explotó la tapa de la olla en la mano a Darío. Por fortuna, ninguno de los dos salió herido y sus manos no se cortaron.

“¡Explotó!”, le dijo el platense a su compañera y empezando a explicarse entre sí por qué había sucedido eso y agregó: “Me están pasando cosas. Demasiada tensión tengo, me parece. Me explotó en la mano. Tengo vidrios en la mano”.

Darío Gran Hermano Redes sociales

Pero no fue lo único porque él no se enteró, porque una cámara lo estaba filmando mientras estaba en el baño haciendo pis. Si bien se trata de una equivocación de producción, todos se tomaron a broma ese momento y se quejaron por el hecho.

Santiago del Moro se enfureció en vivo con un participante de Gran Hermano: "No me banco"

Santiago del Moro suele dialogar con los participantes de la casa de Gran Hermano cuando quedan eliminados. El panel da su punto de vista y lo interrogan sobre el accionar que tuvieron dentro de la casa e inesperadamente, comenzaron a discutir en vivo. ¿Qué pasó?

“Pero también hay material de Furia y Emma hablando en las reposeras diciendo ‘apenas se vaya Joel hay que ir a la puerta del confesionario y decir que la que se tiene que ir es Cata’”, indicó Joel.

Embed Santiago del Moro se en vivo con Joel de Gran Hermano por haber defendido a Los Bro luego del complot pic.twitter.com/UzMrbFI9Ga — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 5, 2024

Fue entonces cuando Del Moro enfureció: “¡Pará! ¡Pará! A ver, ¡un minuto! Yo no me banco esta cosa. Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo”.

“No me banco esta cosa de ‘no me sacaron por tal cosa’. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra...”, disparó.