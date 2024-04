Santiago del Moro se enfureció en vivo con un participante de Gran Hermano: "No me banco"

El conductor interrumpió al jugador mientras se expresaba en contra de la producción y no lo dejó pasar.

Embed Santiago del Moro se en vivo con Joel de Gran Hermano por haber defendido a Los Bro luego del complot pic.twitter.com/UzMrbFI9Ga — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 5, 2024

Y agregó: “Pero también hay material de Furia y Emma hablando en las reposeras diciendo ‘apenas se vaya Joel hay que ir a la puerta del confesionario y decir que la que se tiene que ir es Cata’”.

Fue entonces cuando Del Moro enfureció: “¡Pará! ¡Pará! A ver, ¡un minuto! Yo no me banco esta cosa. Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo”.

“No me banco esta cosa de ‘no me sacaron por tal cosa’. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra...”, disparó.

Una querida exparticipante de Gran Hermano volverá a la casa

La exparticpante de Gran Hermano 2023 Daniela Cellis volverá a ser parte del programa pero esta vez como invitada al debate que se hace en la televisión de Uruguay sobre el reality de Telefe.

La mamá de las gemelas Aimé y Laia, tras su relación con Thiago Medina, va a participar del ciclo de Canal 10, de Montevideo, llamado La Previa, en el que analizan todo lo que pasa en la edición que conduce Santiago del Moro.

Daniela confirmó en sus redes sociales que va estar igual que lo hicieron otros colegas de GH: “Ya es oficial, qué emoción poder trabajar en Canal 10 uruguayo. Gracias siempre a toda la gente que me bancó y banca”.