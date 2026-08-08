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Cartera única para ver a la Selección: cuánto cuesta el bolso de Fendi de Tini Stoessel

Con materiales premium y un diseño distintivo, el accesorio forma parte de una de las colecciones más exclusivas de la marca italiana.

¿Cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Tini Stoessel durante el Mundial?

¿Cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Tini Stoessel durante el Mundial?

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  • Tini Stoessel volvió a reflejar su estilo con un exclusivo accesorio de una firma de lujo.
  • La cantante eligió una cartera de Fendi para completar uno de sus looks más comentados.
  • El bolso pertenece a una de las líneas más emblemáticas de la firma italiana.
  • La elección reafirma el gusto de la artista por la moda de alta gama y las piezas exclusivas.

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas que más suele marcar tendencia con sus looks y, durante el Mundial, no fue la excepción. La cantante estuvo presente en la semifinal entre Argentina e Inglaterra para acompañar a su novio, Rodrigo De Paul, y completó su outfit con una exclusiva cartera de lujo que no pasó desapercibida.

Una fuerte interna entre la cantante y sus padres salió a la luz.
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Semanas después de aquel histórico partido disputado en Atlanta, el bolso que lució la cantante sigue dando de qué hablar. Fiel a su estilo, combinó una camiseta alternativa de la Selección de 1994, una campera de cuero, un jean oversize y una mini cartera de Fendi que completó un look relajado, pero con un marcado sello fashionista.

Este es el bolso que lució la cantante durante el partido frente a Inglaterra.

Este es el bolso que lució la cantante durante el partido frente a Inglaterra.

No es la primera vez que Tini apuesta por accesorios de firmas internacionales. En distintas apariciones públicas y eventos suele elegir prendas y complementos de marcas de lujo, convirtiéndose en una referente de estilo. En esta oportunidad, el bolso de Fendi fue uno de los detalles más comentados por su diseño y exclusividad.

Cuál es el monto de la cartera Fendi de Tini Stoessel

La cartera elegida por la artista corresponde al modelo Baguette 26424, una versión renovada de uno de los diseños más emblemáticos de Fendi. Presentada en la colección Otoño/Invierno 2026-27, esta pieza mantiene la esencia del bolso original lanzado en 1997, pero incorpora nuevos materiales y terminaciones exclusivas.

En el caso de Tini, el modelo está confeccionado en piel exótica de lagarto tejú de color amarillo, cuenta con interior de piel de becerro y detalles metálicos con acabado en paladio. Además, forma parte de una colección que fue promocionada por la actriz Sarah Jessica Parker, uno de los rostros históricos vinculados a la icónica línea Baguette.

Se trata del modelo Baguette 26424.

Se trata del modelo Baguette 26424.

El valor de esta exclusiva cartera es de 8.200 dólares, una cifra que refleja el nivel de exclusividad del accesorio. Con este tipo de elecciones, Tini Stoessel reafirma su gusto por la moda de lujo y demuestra, una vez más, por qué cada una de sus apariciones públicas suele marcar tendencia entre sus seguidores.

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