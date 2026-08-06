IR A
IR A

Se conoció el motivo de la pelea entre Tini Stoessel y sus padres: la contundente decisión que tomó

Mientras la cantante y el jugador de la Scaloneta ultiman los detalles de su casamiento, se filtró un escándalo que familiar que involucra a la artista.

Tini Stoessel en París: en medio de rumores

Tini Stoessel en París: en medio de rumores, la artista viajo para elegir su vestido de novia. 

Aseguran que Tini Stoessel se distanció de sus padres.
Te puede interesar:

Crecen los rumores de distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres: la postura de Rodrigo De Paul

Lo que se sabe hasta ahora es que la pareja sellará su amor el 19 de diciembre en el Dock Harás, un exclusivo salón ubicado en Exaltación de la Cruz y que todo estará en manos de la wedding planner, Bárbara Diez. Sin embargo, mientras los preparativos avanzaban, una fuerte información generó sorpresa en el mundo del espectáculo: Tini estaría atravesando un distanciamiento de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera,

En las últimas horas quien había anticipado la información fue la periodista Paula Varela en Intrusos. De acuerdo con la información, la artista viajó a Francia para buscar el vestido de novia que usaría en su casamiento con Rodrigo De Paul. En ese contexto, un detalle llamó la atención en redes sociales: Tini eligió realizar el viaje acompañada por sus amigas y no por su mamá.

Tini en París.

Tini en París.

En ese sentido, también agregó que lo que más alimentó los rumores de un supuesto distanciamiento con sus padres fue la ausencia de ambos, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en los partidos de la Selección argentina por el Mundial 2026 a los que asistió la cantante durante su estadía en Miami, “Todo comienza en el Mundial, cuando ella siempre estaba con algunos amigos, su seguridad, pero no se veía a su mamá ni a su papá cerca”, comenzó contando, y luego agregó, “la mamá vive en Miami y subía constantemente historias a sus redes sociales mirando el Mundial desde una tele en su hermosa casa”.

En este contexto, la periodista aseguró que la artista está distanciada de ambos padres y que es una decisión que Tini tomó por voluntad propia, "lo tomó a conciencia".

La verdadera razón de la pelea entre Tini Stoessel y sus padres: por qué no los invitaría a su casamiento

No obstante, este jueves, en el programa La Mañana con Moria, Gustavo Mendez amplió la interna familiar y reveló una versión que involucra directamente el casamiento de la cantante con el futbolista.

Tini está peleada con sus padres y en este momento se encuentra de vacaciones en París. A mí me llegó una información exclusiva que es tremenda: me dicen que Alejandro y Mariana no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul, que es el 19 de diciembre”, aseguró el periodista.

Si bien aún las tarjetas no fueron enviadas oficialmente, los familiares y amigos ya tendrían conocimiento de la celebración, “todavía no mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, amplió.

Por otro lado, también se refirió al motivo del presunto alejamiento de Tini con sus padres: la cantante quiere cambiar de representante, “quiere buscar otro representante y está pasando algo parecido a lo que le sucedió al Kun Agüero, que es que quiere modificar quién maneja todo su dinero”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tini publicó únicamente el emoji de un anillo de compromiso.

El viaje de Tini Stoessel a París que generó un revuelo inesperado y despertó sospechas

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas