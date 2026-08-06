Se conoció el motivo de la pelea entre Tini Stoessel y sus padres: la contundente decisión que tomó

Mientras la cantante y el jugador de la Scaloneta ultiman los detalles de su casamiento, se filtró un escándalo que familiar que involucra a la artista.

Tini Stoessel en París: en medio de rumores, la artista viajo para elegir su vestido de novia.

A pocos meses de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul den el sí, comenzaron a surgir versiones sobre una inesperada interna en la familia Stoessel y que podría afectar la celebración.

Crecen los rumores de distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres: la postura de Rodrigo De Paul

Lo que se sabe hasta ahora es que la pareja sellará su amor el 19 de diciembre en el Dock Harás , un exclusivo salón ubicado en Exaltación de la Cruz y que todo estará en manos de la wedding planner, Bárbara Diez. Sin embargo, mientras los preparativos avanzaban, una fuerte información generó sorpresa en el mundo del espectáculo: Tini estaría atravesando un distanciamiento de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera,

En las últimas horas quien había anticipado la información fue la periodista Paula Varela en Intrusos. De acuerdo con la información, la artista viajó a Francia para buscar el vestido de novia que usaría en su casamiento con Rodrigo De Paul. En ese contexto, un detalle llamó la atención en redes sociales: Tini eligió realizar el viaje acompañada por sus amigas y no por su mamá.

En ese sentido, también agregó que lo que más alimentó los rumores de un supuesto distanciamiento con sus padres fue la ausencia de ambos, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en los partidos de la Selección argentina por el Mundial 2026 a los que asistió la cantante durante su estadía en Miami, “Todo comienza en el Mundial, cuando ella siempre estaba con algunos amigos, su seguridad, pero no se veía a su mamá ni a su papá cerca”, comenzó contando, y luego agregó, “la mamá vive en Miami y subía constantemente historias a sus redes sociales mirando el Mundial desde una tele en su hermosa casa ”.

En este contexto, la periodista aseguró que la artista está distanciada de ambos padres y que es una decisión que Tini tomó por voluntad propia, "lo tomó a conciencia".

Me escribieron agradecidos por cómo conté con respeto esta situación. Ojalá pase pronto. A alejandro lo vieron triste en Carilo estos días Antes del mundial fue el quiebre. Su mamá venía de cuidar la perrita de Tini unas semana antes del mundial pic.twitter.com/aziXWTc8Eh — Paula Varela (@Palivarela) August 6, 2026

La verdadera razón de la pelea entre Tini Stoessel y sus padres: por qué no los invitaría a su casamiento

No obstante, este jueves, en el programa La Mañana con Moria, Gustavo Mendez amplió la interna familiar y reveló una versión que involucra directamente el casamiento de la cantante con el futbolista.

“Tini está peleada con sus padres y en este momento se encuentra de vacaciones en París. A mí me llegó una información exclusiva que es tremenda: me dicen que Alejandro y Mariana no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul, que es el 19 de diciembre”, aseguró el periodista.

¡ÚLTIMO MOMENTO!

¿En el casamiento de #TiniStoessel no invitarían a sus padres? #LaMañanaConMoria. pic.twitter.com/W7k3a3JvuI — La mañana con Moria (@lamanianamoria) August 6, 2026

Si bien aún las tarjetas no fueron enviadas oficialmente, los familiares y amigos ya tendrían conocimiento de la celebración, “todavía no mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, amplió.

Por otro lado, también se refirió al motivo del presunto alejamiento de Tini con sus padres: la cantante quiere cambiar de representante, “quiere buscar otro representante y está pasando algo parecido a lo que le sucedió al Kun Agüero, que es que quiere modificar quién maneja todo su dinero”, concluyó.