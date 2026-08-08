¿Está en pareja? Roberto García Moritán aclaró los romances a los que fue vinculado

Roberto García Moritán aclaró los romances a los que fue vinculado que lo relacionaron con Emily Ceco y Virginia Gallardo. Luego de que en LAM (América TV) aseguraran que estaría comenzando romances decidió hablar públicamente sobre las versiones. ¿Está en pareja? .

Desde su escandalosa separación de Pampita, García Moritán quedó bajo una fuerte atención mediática. La ruptura estuvo atravesada por distintas versiones y cuestionamientos vinculados a su vida personal y a situaciones que involucraron su actividad pública, lo que incrementó el interés sobre cada uno de sus movimientos.

Desde entonces, su vida en general, y especialmente su situación sentimental, pasó a estar en el centro de la escena. Cada aparición pública, vínculo o supuesto romance genera nuevas versiones, como ocurrió recientemente con los rumores que lo vincularon con dos figuras del espectáculo.

Los rumores sobre su vida sentimental surgieron durante una emisión de LAM, donde se mencionaron dos posibles vínculos de manera simultánea. La primera versión fue presentada por **Pilar Smith**, quien aseguró que el dirigente estaría saliendo con Emily Ceco, periodista y exparticipante de Love is Blind .

Según relató la panelista, ambos se habrían conocido en Radio Tú y posteriormente comenzaron a seguirse en Instagram. Smith sostuvo que el vínculo tendría algunas semanas y que el prtagonista de los trascendidos mediáticos habría sido quien le pidió su número de teléfono a través de la red social. Además, la panelista afirmó que tenían imágenes de ambos caminando por Palermo en dirección a la casa del exfuncionario.

Minutos después, Pepe Ochoa sumó otra versión sobre la vida sentimental del ex de Pampita y aseguró que también existiría un acercamiento con Virginia Gallardo. El panelista afirmó que la modelo y conductora tendría encuentros con el exfuncionario y sostuvo que Gallardo visitaría su domicilio. De esta manera, en el programa de Ángel de Brito se instaló la versión de que Moritán estaría manteniendo vínculos con dos mujeres al mismo tiempo. Sin embargo, el propio protagonista del escandalo salió a responder públicamente y negó las versiones. Con su declaración, dejó en claro que, al menos según sus propias palabras, actualmente se encuentra soltero.

El exfuncionario realizó un vivo en Instagram y negó de manera contundente las versiones sobre su vida sentimental. Además, cuestionó a los programas de espectáculos que difundieron las versiones y sostuvo que se estaban inventando situaciones sobre él y su familia. Durante la transmisión, el empresario también hizo referencia a su futuro político y confirmó que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención estuvo relacionada con su presente sentimental. Frente a las versiones sobre sus supuestos romances, fue contundente y aseguró: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas". De esta manera, el exfuncionario negó estar en pareja y descartó públicamente las especulaciones que habían comenzado a circular en los últimos días.