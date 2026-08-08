El actor británico vuelve a interpretar a Peter Parker en la nueva película de Marvel, que se convirtió en un fenómeno de taquilla desde su estreno y volvió a poner el foco en el millonario sueldo que habría recibido por su participación.

Tom Holland volvió a ponerse en la piel de Peter Parker en la nueva producción, mientras su remuneración fue creciendo con cada nueva entrega de la saga.

Se filtró cuánto dinero podría ganar Tom Holland con Spider-Man, Un nuevo día: el intérprete de Peter Parker volvió a ponerse el traje del hombre araña y, con el estreno de la reciente entrega de Marvel, también habría alcanzado una de las cifras más importantes de su carrera.

El monto refleja el crecimiento económico que tuvo Holland desde que comenzó a interpretar a Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de la franquicia. En apenas una década, quien da vida al defensor, pasó de cobrar cientos de miles de dólares a negociar contratos millonarios para interpretar al superhéroe.

El futuro de Holland como Peter Parker todavía tiene varios interrogantes. Si bien está confirmado que volverá a interpretar al personaje, aún no está definido si tendrá participación en Avengers: Doomsday o si continuará con nuevas películas individuales de Spider-Man. Mientras tanto, el éxito de Spider-Man: Un nuevo díavuelve a poner al actor británico en el centro de la franquicia y podría abrir la puerta a nuevos acuerdos millonarios con el estudio. Su recorrido como el justiciero de la casa de cómics refleja el crecimiento que tuvo su trayectoria y el lugar que logró conquistar dentro de una de las franquicias más importantes del cine.

De acuerdo con la información publicada por Daily Mail, Tom Holland habría ganado entre 20 y 25 millones de dólares por Spider-Man: Un nuevo día. El monto incluiría tanto su salario como los incentivos obtenidos a partir de la recaudación de la producción.

El nuevo film se convirtió rápidamente en un fenómeno de taquilla. Dirigida por Destin Daniel Cretton, el guion habría recaudado alrededor de 360 millones de dólares durante sus primeros tres días de estreno, según estimaciones de The Hollywood Reporter, y ya habría superado los mil millones de dólares a nivel mundial. Este desempeño también ayuda a explicar el crecimiento de la remuneración del actor de Spider-Man, quien se consolidó como una de las principales figuras de la franquicia.

La carrera de la estrella británica como Spider-Man comenzó en 2016, cuando apareció por primera vez como Peter Parker en Capitán América: Civil War. Según el medio británico, por aquella participación recibió alrededor de 250.000 dólares. Un año después llegó su primera produccion en solitario, Spider-Man: Homecoming, en la que el protagonista volvió a interpretar al superhéroe. Tras el éxito de su primera aparición, su remuneración aumentó y también comenzó a recibir ganancias adicionales.

En 2019, figura inglesa protagonizó Spider-Man: Lejos de casa, por la que habría cobrado unos 4 millones de dólares. El salto más importante llegó con Spider-Man: Sin camino a casa, estrenada en 2021. Para esa producción, el talento juvienil habría alcanzado un salario cercano a los 10 millones de dólares, además de otros ingresos relacionados con el desempeño comercial del largometraje.

El crecimiento de su sueldo estuvo acompañado por el éxito de las películas protagonizadas por el personaje. A esto se sumó su participación en títulos fundamentales del Universo Cinematográfico de Marvel, como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. La evolución de Peter Parker dentro de la franquicia lo convirtió en uno de los rostros centrales del gigante del entretenimiento y le permitió renegociar sus contratos en mejores condiciones. Ahora, el éxito de Spider-Man: Un nuevo día, podría reforzar todavía más su posición dentro de la saga. La película no solo consiguió una importante respuesta del público, sino que también alcanzó cifras millonarias en la taquilla internacional.