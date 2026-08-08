A qué hora juega Boca vs. Vélez, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize vuelve a ser local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se hizo fuerte ante Estudiantes de La Plata, y ahora enfrenta al Fortín, que ganó sus tres partidos. Por Agregar C5N en









Boca recibe a Vélez en el Ducó. Redes sociales

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca vuelve a hacer de local tras el triunfazo ante Estudiantes de La Plata y recibe a Vélez, el puntero del Grupo A tras tres victorias al hilo. El encuentro se jugará a las 19:15.

Por disposición de la Asociación de Fútbol Argentino, todos los partidos realizarán un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel. Además, tanto los futbolistas, cuerpos técnicos y planteles arbitrales tendrán que utilizar la cinta negra en el brazo.

En cuanto al fútbol, Boca viene de lograr su primera victoria en el torneo ante Estudiantes con un gol de Santiago Ascacíbar, quien se impuso por 1 a 0 y alcanzó los cuatro puntos. Actualmente ocupa el séptimo lugar del Grupo A.

Redes sociales Rodolfo Arruabarrena pondría a Sebastián Villa, Malcom Braida, Dylan Gorosito o Alan Velasco podrían ser titulares. Pero todavía no definió el equipo.

Mientras que, del lado de enfrente, Vélez llega con el puntaje ideal, por las victorias ante Barracas Central, Argentinos Juniors y el reciente ante Independiente con un gol del juvenil Thiago Aguirre.