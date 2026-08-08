8 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Vélez, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize vuelve a ser local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se hizo fuerte ante Estudiantes de La Plata, y ahora enfrenta al Fortín, que ganó sus tres partidos.

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Boca recibe a Vélez en el Ducó.

Boca recibe a Vélez en el Ducó.

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En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca vuelve a hacer de local tras el triunfazo ante Estudiantes de La Plata y recibe a Vélez, el puntero del Grupo A tras tres victorias al hilo. El encuentro se jugará a las 19:15.

Leandro Paredes es una de las figuras de Boca. 
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Por disposición de la Asociación de Fútbol Argentino, todos los partidos realizarán un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel. Además, tanto los futbolistas, cuerpos técnicos y planteles arbitrales tendrán que utilizar la cinta negra en el brazo.

En cuanto al fútbol, Boca viene de lograr su primera victoria en el torneo ante Estudiantes con un gol de Santiago Ascacíbar, quien se impuso por 1 a 0 y alcanzó los cuatro puntos. Actualmente ocupa el séptimo lugar del Grupo A.

Rodolfo Arruabarrena pondría a Sebastián Villa, Malcom Braida, Dylan Gorosito o Alan Velasco podrían ser titulares. Pero todavía no definió el equipo.

Mientras que, del lado de enfrente, Vélez llega con el puntaje ideal, por las victorias ante Barracas Central, Argentinos Juniors y el reciente ante Independiente con un gol del juvenil Thiago Aguirre.

Guillermo Barros Schelotto mantendrá el once inicial que derrotó al Rojo en Liniers. Además, será el reencuentro con los hinchas xeneizes tras haber sido técnico y haber cosechado dos títulos.

Boca vs. Vélez: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19:15
  • Televisión: ESPN Premium.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Boca vs. Vélez probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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