Este actor jugó al básquet y al béisbol, luego dio el salto a Hollywood: quién es

De las canchas a los estudios de filmación, este intérprete construyó una carrera que dejó huella en la pantalla.

Este actor pasó por el primer nivel del deporte de Estados Unidos antes de triunfar en el cine.

Mucho antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión y el cine, Chuck Connors tuvo un recorrido muy distinto al de la mayoría de los actores. El estadounidense llegó a competir en la élite del básquet y el béisbol antes de iniciar una carrera en Hollywood que lo llevaría a alcanzar la fama internacional.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, encontró en el deporte una oportunidad para progresar. Gracias a una beca estudió en la Adelphi Academy y luego en la Universidad de Seton Hall, donde se destacó tanto en el básquet como en el béisbol. Su camino quedó en pausa durante la Segunda Guerra Mundial , cuando sirvió durante tres años en el Ejército de Estados Unidos.

Al regresar del servicio militar, Connors logró cumplir uno de sus grandes sueños: jugar en las Grandes Ligas , el escalón más alto del béisbol mundial. Allí pasó por los Brooklyn Dodgers y más tarde por los Chicago Cubs . Además, también integró el plantel de los Boston Celtics durante los primeros años de la liga que luego se convertiría en la NBA .

Jugó en los Brooklyn Dodgers y los Chicago Cubs (béisbol) y también en los Boston Celtics (básquet).

Más allá de su desempeño deportivo, quienes compartieron equipo con él recuerdan que tenía una personalidad muy carismática . Le gustaba hacer bromas, imitar personajes y entretener a sus compañeros, cualidades que terminaron llamando la atención fuera de las canchas y que serían determinantes para abrirle las puertas de una nueva etapa profesional.

La oportunidad de cambiar de vida apareció mientras jugaba al béisbol. Un director de casting de Metro-Goldwyn-Mayer lo vio durante un partido y le ofreció participar en una prueba para una película. Tras conseguir un pequeño papel, Connors decidió dejar definitivamente el deporte en 1953 y apostar por la actuación, una decisión que cambiaría su destino.

Después de varios trabajos secundarios, el gran salto llegó con El hombre del rifle, serie en la que interpretó a Lucas McCain entre 1958 y 1963. Su personaje, un ranchero viudo que criaba solo a su hijo, se convirtió en uno de los más recordados del western televisivo gracias a la combinación de acción, valores familiares y una icónica arma Winchester de repetición.

Su personaje mas icónico fue en El hombre del rifle. IMDb

Con el paso de los años también participó en otras producciones de cine y televisión, como Horizontes de grandeza, Gerónimo, Cuando el destino nos alcance y la miniserie Raíces. Estos papeles le permitieron demostrar que podía interpretar personajes muy diferentes y consolidar una carrera que se extendió durante varias décadas.

Chuck Connors falleció el 10 de noviembre de 1992, a los 71 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su historia quedó marcada por un recorrido poco común, ya que logró competir en dos de las ligas deportivas más importantes de Estados Unidos antes de transformarse en una de las figuras más reconocidas de la televisión de su época.