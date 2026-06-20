Carlos Baute sufrió un grave accidente en Madrid: "La vida te pone a prueba" A pesar de los cuidados que tendrá que tener con su salud, el cantante venezolano confirmó que su gira por España, que inicia este domingo, se llevará a cabo según lo planeado. Agregar C5N en









El músico aprovechó su accidente para dejar un mensaje de superación y resiliencia. Redes sociales

Carlos Baute sufrió un accidente en Madrid y, si bien fue solo un susto, sirvió para que reflexionara sobre los contratiempos que suelen presentarse: "La vida te pone a prueba".

El cantante se fracturó una de sus muñecas por una fuerte caída, un episodio que generó preocupación en su equipo de trabajo ya que este domingo inicia una gira por España.

Lejos de ocultar lo que le pasó, el músico decidió dar la cara en sus redes sociales: publicó un carrusel de fotos desde la cama del hospital, con el brazo enyesado y acompañado por el médico que lo atendió, ambos con una sonrisa.

Ante tal contratiempo, Baute publicó un mensaje de resiliencia para su público: "La vida muchas veces te pone a prueba y, a los 52 años, algunas cosas cuestan un poco más. Pero también he aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa. Hoy, mientras surfeaba, tuve una caída y me fracturé la muñeca".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Baute (@carlos_baute) A pesar de tener el brazo inmovilizado, el intérprete confirmó que el show se hace igual: "Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos. Y les diré algo: esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo". Baute tiene previsto presentarse el próximo 5 de julio en el Madrid Miami Festival en el Palacio Vistalegre, en España.