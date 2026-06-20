Carlos Baute sufrió un grave accidente en Madrid: "La vida te pone a prueba"

Carlos Baute sufrió un accidente en Madrid y, si bien fue solo un susto, sirvió para que reflexionara sobre los contratiempos que suelen presentarse: "La vida te pone a prueba".
A pesar de los cuidados que tendrá que tener con su salud, el cantante venezolano confirmó que su gira por España, que inicia este domingo, se llevará a cabo según lo planeado.
Carlos Baute sufrió un accidente en Madrid y, si bien fue solo un susto, sirvió para que reflexionara sobre los contratiempos que suelen presentarse: "La vida te pone a prueba".
El cantante se fracturó una de sus muñecas por una fuerte caída, un episodio que generó preocupación en su equipo de trabajo ya que este domingo inicia una gira por España.
Lejos de ocultar lo que le pasó, el músico decidió dar la cara en sus redes sociales: publicó un carrusel de fotos desde la cama del hospital, con el brazo enyesado y acompañado por el médico que lo atendió, ambos con una sonrisa.
Ante tal contratiempo, Baute publicó un mensaje de resiliencia para su público: "La vida muchas veces te pone a prueba y, a los 52 años, algunas cosas cuestan un poco más. Pero también he aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa. Hoy, mientras surfeaba, tuve una caída y me fracturé la muñeca".
A pesar de tener el brazo inmovilizado, el intérprete confirmó que el show se hace igual: "Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos. Y les diré algo: esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo". Baute tiene previsto presentarse el próximo 5 de julio en el Madrid Miami Festival en el Palacio Vistalegre, en España.
En cuanto Carlos Baute dio a conocer la noticia de su accidente, una de las figuras que lo apoyó fue Natalie Pérez, su compañera en el jurado de Es mi sueño, el ciclo de Telefe: "¡Carlos! ¡Quién te quita lo bailado!", expresó, y le deseó una pronta recuperación en compañía de su familia.
Para demostrar que fue solo un susto y que ya está mejor, el músico cantó Esta canción por las calles de Tenerife y subió el video a su cuenta de Instagram, aunque con una aclaración: "PD: Sí me dolió la mano después que lo hice".