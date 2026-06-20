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Bruce Willis reapareció en un emotivo video por el cumpleaños 50 de su esposa Emma

El actor de Hollywood, alejado de las cámaras por la demencia frontotemporal, compartió un momento divertido con su familia.

La familia del actor hizo pública su enfermedad en 2023.

La familia del actor hizo pública su enfermedad en 2023.

Redes sociales

Bruce Willis volvió a ser el centro de la atención por un video que compartió su mujer, Emma Heming Willis, en redes sociales para mostrar la fiesta de sus 50 años, en donde estuvo presente el actor junto a su familia y amigos.

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El actor de Hollywood se encuentra alejado de los reflectores debido a que padece demencia frontotermporal (DFT), enfermedad que le causa severas alteraciones en el comportamiento, la personalidad y el lenguaje.

"Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me depara", detalló la mujer que acompaña al protagonista de éxitos como El sexto sentido y Duro de matar.

La modelo remarcó todo la experiencia que le dejó la década pasada con una reflexión: "Mis 40 fueron intensos, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora".

Agregó: "También estoy orgullosa del trabajo que estamos haciendo a través del Fondo Emma & Bruce Willis y de lo que nos depara el futuro. Juntos, estamos creando conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), apoyando a los cuidadores y promoviendo la educación y la investigación".

Tal como lo hizo en otras oportunidades, Emma se ocupó de llevar contención a quienes viven la misma situación con esta enfermedad, similar al mal de Alzheimer. "Al comenzar este nuevo capítulo, mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza". Finalmente, alentó a los que quieran colaborar con fondos para la búsqueda de una cura para esta patología.

Quién es la esposa de Bruce Willis, Emma Heming

La actual esposa de Bruce Willis es la modelo y actriz Emma Heming Willis, con quien está casado desde 2009. Juntos comparten dos hijas: Mabel Ray y Evelyn Penn. Además, el actor mantiene una estrecha relación con su exesposa, la actriz Demi Moore, con quien estuvo casado durante 13 años y tuvo tres hijas. La familia ensamblada se ha mantenido unida apoyando al actor tras su diagnóstico de demencia frontotemporal. Heming anunció públicamente el diagnóstico definitivo en febrero de 2023.

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