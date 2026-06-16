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Cande Tinelli habló sobre el escandalo de su hermana Juana: "No tengo nada que ver con ella"

La modelo se cansó de las comparaciones con su hermana, en medio del escándalo que la tiene de protagonista. Hasta ahora es la única del clan Tinelli que habló sobre el tema.

Cande Tinelli tomó la palabra

Cande Tinelli tomó la palabra, aun asi no se motró del lado de Juana.

Instagram

Candela Tinelli, tomó la palabra e hizo un extenso descargo en sus redes sociales. Habló sobre el delicado momento que esta pasando su hermana. También se refirió a su adolescencia y pidió que no la comparen con la menor de las Tinelli.

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El drama tras la denuncia de Juana Tinelli a su ex novio Benjamin Cuiña, por violencia de género sigue generando nuevos capítulos. La joven se sintió obligada a hablar luego de que su madre, Soledad Aquino, saliera en vivo en el programa Primicias Ya y enfatizará en los problemas personales que enfrenta la hija de Paula Robles y advirtió que necesita ayuda.

En este contexto, se esperaba que tanto ella como Micaela se expresaran públicamente y le brindaran algún tipo de apoyo a Juana, ya que desde el programa dejaron entrever que la joven estaba atravesando un momento difícil y que su personalidad tenía ciertos rasgos similares a los de Candela.

Candela Tinelli habló y se despegó de Juana

Pese a ser la hermana mayor, Candela lanzó un polémico descargo en el que defendió a su madre y se despegó totalmente de Juana: “dejen de criticar a mi vieja y de compararme con mi hermana, a la cual quiero mucho pero no tengo absolutamente nada que ver”, remarcó.

Descargo de cande
Cande Tinelli habló se descargó en redes.

Cande Tinelli habló se descargó en redes.

De este modo, Candela se refirió a los problemas que atravesó durante su adolescencia y marcó la diferencia con la situación actual de su hermana menor, "mis problemas de adolescente eran otros: anorexia y bulimia. Ya los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento”, expresó.

Además, dejó en claro que aquella etapa de su vida ya está superada y pidió que no la sigan comparando con Juana, “ya me curé de todos mis trastornos, así que dejen de mencionarme y comparar. Para mí es una herida sanada. Yo no jodo a nadie, así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso, al igual que yo”, concluyó.

Por su parte, Juana se mostró en su red personal bailando y cantando Heart Attack, de Demi Lovato. La canción trata principalmente sobre el miedo profundo a enamorarse y volverse vulnerable tras haber sufrido por amor en el pasado.

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