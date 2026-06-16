Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia" Gaspi, el youtuber argentino de 23 años con casi 3 millones de suscriptores, falleció este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. En las últimas horas, se hizo viral una nota junto a su mamá, hablando desde una faceta desconocida. Agregar C5N en









Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

La muerte de Gaspi, el youtuber de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Brasil, generó una fuerte repercusión y, desde entonces, muchos de sus videos tienen un nuevo significado. Entre el contenido más recordado volvió a circular una entrevista en Urbana Play en la que Gaspar Prim Díaz se mostraba alejado del personaje y dejaba ver una faceta más personal.

En esas imágenes aparece junto a su madre, Michelle, a quien destacó por el esfuerzo que hizo para sacar adelante a su familia y por el lazo fuerte que los unía. Gaspar era conocido en internet por su personaje transgresor, pero detrás había una historia atravesada por el acompañamiento de su madre, docente y principal sostén de la familia.

gaspar de bebe Durante la entrevista que le hicieron en Todo Pasa, Gaspar expresó que había sentido el deseo de asistir al piso con su madre. "Quería venir con mi mamá porque me gusta esa idea de mostrarme con ella. Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente sepa que la tengo a ella y nos amamos", expresó.

La infancia de Gaspi, marcada por mudanzas y desafíos Michelle relató que Gaspar era el menor de tres hermanos, Federico y Francisco. Y detalló que vivieron años difíciles y por eso debían mudarse constantemente: estuvieron en Tigre durante los primeros años de vida de Gaspar y luego se instalaron en La Serena, Chile, donde permanecieron juntos. Años después, regresaron a la Argentina y se instalaron en Avellaneda.

Embed “Esa es la magia de las madres, ¿no?, que quizás en los peores momentos que no teníamos donde parar, yo no me daba ni cuenta viste, se lo bancaba todo ella.”



La reflexión y la admiración de Gaspi hacia su mamá. pic.twitter.com/76nbLtYAzU — (@Pampa139) June 14, 2026 La docente relató que siempre se encontraba en situaciones difíciles, pero trató de resguardar a sus hijos para que ellos no sientan la desesperación y las dificultades económicas. Fue en ese momento cuando Gaspar interrumpió y lanzó una frase que emocionó a su mamá: "Esa es la magia de las madres: quizás no teníamos dónde parar y yo ni me daba cuenta. Se la bancaba toda ella".

El apoyo de la mamá de Gaspi Además, Michelle recordó que su hijo era muy creativo desde chico. Contó que le pedía que lo filmara mientras inventaba historias y jugaba con sus muñecos. gaspar y su mama Años más tarde, cuando decidió dedicarse a la creación de contenido y nació el personaje de Gaspi, ella se convirtió en uno de sus principales apoyos. Según relató, lo ayudó a independizarse cuando tenía 17 años y se mudó solo a un departamento en el microcentro. Aunque muchas veces no entendía o no le resultaba gracioso el contenido que hacía, nunca dejó de acompañarlo. "Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía: 'Yo confío en vos'. Confío plenamente en él. Sé que siempre va a estar bien", afirmó. Tras la muerte de Gaspar, en plena transformación personal, aquellas palabras para su madre ahora tienen un significado distinto. Para muchos que volvieron a ver la entrevista, quedó la sensación de que Gaspi era solo un personaje y que detrás de él había un joven que intentaba reencontrarse con su verdadera identidad.