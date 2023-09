Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano, fue internado de urgencia por una sobredosis de pastillas

Su pareja y actual participante del Bailando 2023 explicó en un comunicado: “Hola a todos, quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación", escribió la ex participante de Gran Hermano. Es una separación definitiva, no hay retorno, por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias".