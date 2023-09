Juliana Díaz se quebró en el Bailando 2023 por Maxi Guidici: "Quiero que vuelva a sonreír..."

Apenas ingresó a la pista del Bailando 2023 para su segunda presentación, Juliana Díaz fue consultada por lo ocurrido con Maxi Guidici y aseguró: " Estoy muy emocionada, fueron días bastante complicados . Vivir de tan cerca que le pueda pasar algo a un ser querido a mí me destrozó, fue una noche terrible ". Con estas palabras, no pudo contener las lágrimas y dejó en evidencia su emoción.

Por otro lado, hizo mención a todos los ataques que vivió por su separación: "Al otro día también, fue una historia de terror. Hay mucha gente que se piensa que todo esto es un circo, que todo pasa por lo mediático y la exposición. Somos seres humanos y si no hubiera estado yo, su amigo o su familia, podría haber pasado cualquier cosa". Así, hizo énfasis en lo peligroso que fue lo que vivió el cordobés.

Para finalizar, le envió sus mejores deseos a su expareja: "No me importa si él me odia porque nos separamos, yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír. Que esté con vida y esté bien, se lo deseo de corazón". En las últimas horas, Guidici no la mencionó para agradecerle por ayudarlo a sobrevivir.