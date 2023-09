Maxi Guidici agradeció seguir con vida: "Dios me dio una nueva oportunidad"

Maxi conversó en exclusivo con Argenzuela y contó: " La verdad que estoy bien, estoy con ayuda . Toqué fondo por un montón de cosas que me fueron pasando . Fue como un clic y mucha gente se arrimó, mucho cariño. Muchas cosas que me ayudaron. Los tiempos de cada uno no son una matemática, dependen cada uno ".

Sobre las críticas que recibió por su deseo de participar en el Bailando 2023, el cordobés señaló: "La verdad que se fije cada uno en su vida. Cada uno lo maneja a su manera. Siento que Dios me dio una nueva oportunidad. Esa nube que tenía en la cabeza ahora lo tengo mucho más claro. Después de ver a mi mamá, Cone y Juli cómo estaban, fue un despertar. Toqué fondo, busqué ayuda, tomar impulso y salir para arriba con toda". Así, se mostró entusiasmado por esta especie de segunda oportunidad.

Incluso, apuntó contra él mismo por la decisión que tomó: "Fue muy desagradecido de mi parte con la vida porque tengo una vida hermosa, tengo un montón de cosas para disfrutar. Cuando salí de GH salí con mucha expectativa, de novio y se me empezaron a sumar frustraciones. Tomé malas decisiones y me empecé a frustrar".

Tomás Holder Coti Romero Gran Hermano Tomás Holder y Coti Romero son otros ex Gran Hermano que revelaron tener pensamientos suicidas. Redes sociales

Maxi confesó: "A mí jamás se me cruzó por la cabeza hacer algo así. Llegué a mi casa, me sentía desesperado, me compré alcohol y me seguía sintiendo alterado. No me podía calmar, no sabía cómo volver para atrás y tenía un medicamento para dormir, pero lo tengo desde siempre. Me tomé una pastilla pero yo siempre tomo poquito y me alteró".

Para finalizar, Guidici explicó: "Mi cabeza se nublaba cada vez más y en un momento sentí que no me quería despertar más. Le pasé las claves a mi mamá porque había tomado la decisión de tomarme todas las pastillas. Incluso escribí una carta despidiéndome. Mi mamá se comunicó con Juli, ella con el Cone y él se vino. Hizo que abran porque no atendía el timbre". Con estas palabras, confirmó que Alexis Quiroga fue quien lo salvó.

Maxi Guidici se refirió a su deseo por estar en el Bailando 2023

En medio de su entrevista exclusiva con Argenzuela, Maxi Guidici contó que había recibido la propuesta de ser pareja con Juliana Díaz en el Bailando 2023 y lo rechazó. Al respecto, se justificó: "Yo no quería encarar el Bailando por cómo era nuestra pareja. Juli siempre tuvo la idea de vivir de algo así, yo no le podía cortar las alas".

En cuanto a los celos que le generó verla en la pista, aseguró: "Soy muy transparente y muy sincero. El hecho de no poderla acompañar me hizo sentir muy culpable porque me generaba angustia. Llegó un momento en el que me superó el tema y tenía muchos celos". De igual manera, remarcó que nunca dudó de su novia ni del bailarín Rodrigo Gutta.

Maxi Giudice acompañó y blanqueó los celos por el bailarín de Juliana Díaz

Para finalizar, develó que aún no fue contactado para ser un participante más: "No me llamaron todavía, pero tengo fe. He hablado con Marcelo (Tinelli) y con el Chato (Prada)". Incluso, hizo énfasis en que necesita trabajar para que no le vuelva a ocurrir lo mismo.