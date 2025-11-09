Cami Homs mostró la carita de su hija con José Sosa

La modelo, que ya es madre de dos niños, emocionó a sus seguidores con una publicación llena de ternura sobre Aitana, la primera niña que tendrá fruto de su relación con el jugador de Estudiantes de La Plata.

Acostumbrada a la exposición, Camila Homs no oculta su felicidad de su familia y, disfrutando de la dulce espera, esta vez mostró por primera vez la carita de su tercera hija producto de su relación con José “El Principito” Sosa.

Si bien está transitando su séptimo mes de embarazo, la modelo compartió con sus seguidores el momento más tierno y cómo se ve a Aitana, desde la panza, aún.

En las últimas horas y a través de las redes sociales, se viralizó una foto de la influencer en un consultorio mientras estaba acostada en una camilla donde se pudo ver la ecografía de la pequeña con total nitidez.

La imagen, tomada durante un control médico de rutina, muestra las facciones de la beba gracias a la tecnología 4D, y generó una ola de ternura en redes. La misma fue publicada por una amiga de la modelo y ella no se privó de repostearla y agregó: “Porfi, esa carita”, junto a un emoji de la carita sonriente y ojos de lágrimas y un corazón blanco .

Durante todo el embarazo, Cami compartió su experiencia, los cambios físicos y la emoción de convertirse nuevamente en mamá. Esa transparencia la volvió aún más querida por su comunidad, que celebra con ella cada nueva imagen y cada paso de esta etapa tan luminosa.

“Estamos felices, contando las semanas”, comentó hace poco la modelo quien está en pareja desde hace más de un año con El Principito.

Cuándo se espera que nacerá Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

Este será el tercer hijo que tendrá Camila Homs, ya que es madre de Francesca y Bautista, ambos nacidos de su relación anterior con Rodrigo de Paul. Mientras que José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata, también será la tercera, ya que es padre de las gemelas llamadas Rufina y Alfonsina, de su relación anterior con Carolina Alurralde.

Se espera que el nacimiento de Aitana sea en las primeras semanas de enero del 2026