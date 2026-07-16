Video: Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación La conductora de A la Barbarossa sufrió un tropezón mientras festejaba la victoria de la Albiceleste y alarmó a los televidentes. Agregar C5N en









La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

En medio de los festejos por la victoria de Argentina, Georgina Barbarossa protagonizó una fuerte caída y preocupó a todo su panel. Ocurrió este jueves por la mañana, cuando todos los programas de televisión fueron una fiesta por la increíble victoria en el Mundial 2026 y la conductora quiso empezar su magazine de una manera diferente para acompañar la alegría.

Georgina y su equipo de A la Barbarossa avanzaron a los saltos por un pasillo de Telefe luciendo gorros, camisetas y banderas argentinas mientras cantaban "el domingo cueste lo que cueste", en referencia a la final que se jugará con España en el MetLife Stadium de New Jersey.

En medio de la euforia, la conductora tropezó y cayó al piso, pero rápidamente fue asistida por sus compañeros para levantarla. Fue en ese momento cuando Pía Shaw le consultó por su estado: "Viva", respondió la conductora. Al escucharla, el resto del panel empezó a cantar a los gritos: "Está viva, está viva". Georgina, en medio de la fiebre mundialista, gritó: "Vamos, vamos, Argentina, Argentina, qué alegría".

SE MATÓ GEORGINA JAJAJ pic.twitter.com/Y2vY7E0UwV — Teleavisador (@teleavisador) July 16, 2026 El famoso cantante que sueña con participar en Master Chef: de quién se trata L-Gante volvió a captar la atención, aunque esta vez lejos de los escenarios y de los estudios de grabación. El referente de la cumbia 420 compartió una reunión íntima con familiares y amigos en la que se puso el delantal para preparar uno de sus platos preferidos: pollo a la mostaza con miel. El artista mostró paso a paso la elaboración de la receta y dejó en evidencia una faceta poco conocida, vinculada con la gastronomía, que rápidamente despertó comentarios sobre un posible futuro dentro de MasterChef Celebrity.

Durante la cena, el músico explicó que esa preparación es su favorita y reconoció que la receta surgió de una idea que vio tiempo atrás y que luego incorporó a su cocina cotidiana. Tras servir el plato, los invitados probaron la comida y coincidieron en elogiar el resultado. La única excepción fue su madre, Claudia Valenzuela, quien, entre risas y en tono de broma, le puso una calificación muy baja, generando uno de los momentos más divertidos de la noche.