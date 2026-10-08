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Callejero Fino volvió a su casa y se reencontró con su hijo Karim Yadiel: así fue el conmovedor momento

El artista, que cumple prisión domiciliaria, regresó a su casa y protagonizó un conmovedor reencuentro con su hijo de 9 años, en un emotivo momento que fue registrado y enterneció a los usuarios de la red.

Emotivo reencuentro de Callejero Fino con su hijo de 9 años.

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Las imágenes fueron compartidas por Jessica Belén, pareja del artista, y muestran el momento en el que Karim Yadiel, el pequeño de 9 años, corre a recibir a su papá y ambos se funden en un fuerte abrazo cargado de emoción.

“Hola, papi”, le dijo el nene apenas lo vio. Sin poder contener las lágrimas, Simón apenas alcanzó a responder: “Perdón”. Lejos de hacerle un reproche, su hijo lo abrazó y, entre lágrimas, le contestó: “No pasa nada”, en una escena que conmovió a quienes vieron el video.

Captura de pantalla del video del reencuentro que subió Jessica Belén a su cuenta de Instagram.

Captura de pantalla del video del reencuentro que subió Jessica Belén a su cuenta de Instagram.

Jessica también compartió una foto del artista junto a su abogado Diego Storto y aprovechó para dedicarle un sentido mensaje al letrado: “Gracias Diego por el amor que le ponés a tu trabajo, por la dedicación y por todo, sos un crack”.

En ese contexto, la joven destacó el apoyo que recibieron de distintos artistas y productores del ambiente musical, quienes estuvieron presentes durante el tiempo que el cantante permaneció detenido.

Quiero agradecerle a todos los Artistas, Productores, todos los que estuvieron acompañando, de una u otra manera. Conocimos personas maravillosas, la unión del movimiento, pasando días y noches al lado nuestro haciendo nuestros días más llevaderos. De todo corazón muchas gracias! Los queremos”, escribió.

Jessica vía Instagram.

Jessica vía Instagram.

Callejero Fino cumplirá prisión domiciliaria y sin tobillera electrónica

Callejero Fino salió de la cárcel en la que estaba desde el 30 de agosto, cuando fue detenido por circular sin patente y portar una pistola con la numeración limada, y cumplirá prisión domiciliaria en su vivienda en Pilar ya que la Justicia consideró que existe riesgo de fuga y sostuvo la prisión preventiva.

"Estoy tranquilo, confiando en la Justicia y en mi abogado", afirmó el artista al móvil de América TV cuando salió del penal junto a su abogado Diego Storto y, al ser consultado por las amenazas que recibió estando preso, deslizó: "Lo que tenía que declarar, ya lo declaré".

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

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Cuando la prensa le preguntó por el arma con la numeración limada, el cantante sostuvo: "Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado".

Callejero Fino destacó el respaldo de su familia, a quienes definió como "una masa", y se refirió a la despedida del astro de la Selección argentina Lionel Messi: "Qué lástima que se nos va. Lo vamos a extrañar. Messi, te amamos". Para cerrar el móvil anunció que volverá a dedicarse a la música y lanzará canciones.

Con respecto al beneficio que obtuvo el artista, el periodista Martín Candalaft reveló que la jueza validó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.

Sin embargo, una insólita falla logística modificó las condiciones de su salida de la cárcel: no hay dispositivos disponibles. Por ese motivo, no llevará tobillera y solo firmó el compromiso de cumplir la medida en su domicilio. La magistrada dispuso que abandone el penal bajo custodia y con un cuidador asignado hasta que el dispositivo esté disponible para su colocación.

La foto que subió la pareja de Callejero Fino tras el reencuentro.

La foto que subió la pareja de Callejero Fino tras el reencuentro.

Tras obtener la prisión domiciliaria, el abogado defensor de Alvarenga, brindó detalles sobre el cambio de estrategia que llevaron a cabo para aligerar la detención: "Es lo que pretendíamos con el cambio de estrategia, también modificamos la calificación. Atenuamos porque para mí no existe la portación de armas, es una tenencia y no estaba acreditado para qué llevaba el arma. Eso es un atenuante que reduce la pena en un tercio de la misma".

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