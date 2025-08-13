Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas Desde el 3 de septiembre estará disponible en Spotify y otras plataformas. Se presentarán el 1 de noviembre en el Festival Bandera en Rosario.







Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen. Redes Sociales

La banda Cabezas de remolino estrena en pocos días su nuevo EP Flores Rojas. Se trata de una banda joven de rock pop alternativo en la escena del under.

Su primer corte de difusión se llama Ya fue escrito, una canción que abre el recorrido emocional del disco. “No importa más si el mundo estalla / si vos estás acá / yo siento que estoy mejor / con mi estúpida canción”, según su estribillo.

Es una declaración sarcástica y honesta que se ríe del caos (propio y colectivo) sin dejar de habitarlo, destacaron los músicos. Desde el 3 de septiembre de 2025 en Spotify y demás plataformas digitales.

Embed El tema es acompañado por un videoclip dirigido por Marina Ramírez, colaboradora habitual de la banda. Como en sus anteriores trabajos, Cabezas de Remolino apuesta por una producción autogestiva , donde lo visual dialoga con la música.

El EP tiene una clara decisión estética, desde lo sonoro hasta la forma de la imagen. Está compuesto por cinco canciones que exploran el amor, el dolor, las rupturas, el deseo y la duda.

Cabezas de remolino se presenta en el Festival Bandera El 1 de noviembre, Cabezas de Remolino se presentará en el Festival Bandera en la ciudad de Rosario. La banda fue seleccionada para formar parte del line-up del festival, en lo que será su primera participación en un festival oficial. Sobre Cabezas de Remolino Formación: Helena Wisznia (voz)

Felipe Villaroel (guitarra)

Bautista Filgueira (guitarra)

Tilo de Napoli (bajo)

Lorenzo Palmieri (batería)

Lara Moure Net (coros) Trayectoria: Volumen 1 (2022) – disco grabado de forma casera

Tan Liviano (2023) – EP de cuatro canciones con videoclip

Flores Rojas (2025) – nuevo EP

En proceso: primer disco de estudio (previsto para 2026)