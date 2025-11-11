Luego de haber cantado De música ligera en el primer show, Dua Lipa cantó Tu misterioso alguien de Miranda! y el vocalista Ale Sergi reveló los detalles de cómo se enteraron del interés de la artista y el incómodo motivo por el que tuvieron que negarse a subir al escenario con ella.
El show fue el sábado 8 de noviembre en el estadio Monumental y el equipo de la británica había convocado a Miranda!. Sergi contó en Vuelta y Media: “Bien, bien, contento, muy movilizado, ¡qué buena onda! Hacía como dos semanas nos habían llamado para ir a cantar con ella”.
“Nosotros nos podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos ‘Bueno, nada, nos la perdemos. Era ‘vengan y cantamos juntos’. Pensamos que era condicionado a nuestra presencia, igual pensamos ‘ojalá la cante’”, agregó.
En tal sentido, el cantante explicó: “No podíamos cancelar lo otro. Igual le dijimos ‘qué genial pero mildis, tenemos otro compromiso ya tomado’. Y al final, cuando terminamos de tocar ese show, que fue un show relindo que hicimos en Santiago, la pasamos re bien”.
Por último, contó una intimidad: “Juli me vino a dar un abrazo y me contó que Dua Lipa cantó la canción. No lo podíamos creer”.