Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River Ale Sergi reveló los detalles del pedido de la artista para interpretar la canción y reveló el motivo por el que tuvieron que negarse a subir al escenario con ella.







Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River. Redes sociales

Luego de haber cantado De música ligera en el primer show, Dua Lipa cantó Tu misterioso alguien de Miranda! y el vocalista Ale Sergi reveló los detalles de cómo se enteraron del interés de la artista y el incómodo motivo por el que tuvieron que negarse a subir al escenario con ella.

El show fue el sábado 8 de noviembre en el estadio Monumental y el equipo de la británica había convocado a Miranda!. Sergi contó en Vuelta y Media: “Bien, bien, contento, muy movilizado, ¡qué buena onda! Hacía como dos semanas nos habían llamado para ir a cantar con ella”.

“Nosotros nos podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos ‘Bueno, nada, nos la perdemos. Era ‘vengan y cantamos juntos’. Pensamos que era condicionado a nuestra presencia, igual pensamos ‘ojalá la cante’”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dualipanoticia/status/1987336059521257561&partner=&hide_thread=false Dua lipa “Tu Misterioso Alguien” (Full) @ Buenos Aires, Argentinapic.twitter.com/VWZQod5dt4 — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 9, 2025 En tal sentido, el cantante explicó: “No podíamos cancelar lo otro. Igual le dijimos ‘qué genial pero mildis, tenemos otro compromiso ya tomado’. Y al final, cuando terminamos de tocar ese show, que fue un show relindo que hicimos en Santiago, la pasamos re bien”.