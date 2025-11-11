IR A
IR A

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

Ale Sergi reveló los detalles del pedido de la artista para interpretar la canción y reveló el motivo por el que tuvieron que negarse a subir al escenario con ella.

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Redes sociales

Luego de haber cantado De música ligera en el primer show, Dua Lipa cantó Tu misterioso alguien de Miranda! y el vocalista Ale Sergi reveló los detalles de cómo se enteraron del interés de la artista y el incómodo motivo por el que tuvieron que negarse a subir al escenario con ella.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.
Te puede interesar:

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

El show fue el sábado 8 de noviembre en el estadio Monumental y el equipo de la británica había convocado a Miranda!. Sergi contó en Vuelta y Media: “Bien, bien, contento, muy movilizado, ¡qué buena onda! Hacía como dos semanas nos habían llamado para ir a cantar con ella”.

“Nosotros nos podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos ‘Bueno, nada, nos la perdemos. Era ‘vengan y cantamos juntos’. Pensamos que era condicionado a nuestra presencia, igual pensamos ‘ojalá la cante’”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dualipanoticia/status/1987336059521257561&partner=&hide_thread=false

En tal sentido, el cantante explicó: “No podíamos cancelar lo otro. Igual le dijimos ‘qué genial pero mildis, tenemos otro compromiso ya tomado’. Y al final, cuando terminamos de tocar ese show, que fue un show relindo que hicimos en Santiago, la pasamos re bien”.

Por último, contó una intimidad: “Juli me vino a dar un abrazo y me contó que Dua Lipa cantó la canción. No lo podíamos creer”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.

Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

El Changuito Zeballos, la figura del Superclásico.

Los mejores memes de la victoria de Boca ante River en el Superclásico

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

últimas noticias

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Hace 27 minutos
Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Hace 29 minutos
Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 42 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 43 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 43 minutos