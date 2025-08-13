La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos" El actor contó una dramática situación que vivió en su infancia y cómo lo atendieron en el centro de salud de pediatría de referencia.







El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan. Redes Sociales

El Hospital Garrahan sigue siendo centro de debate por la emergencia pediátrica y por los testimonios de famosos como el caso de Lali Espósito que contó que le salvaron la mano cuando era chica. Ahora se sumó el actor Mariano Martínez: "Ahí una semana antes que pierda la gamba, me la salvan”.

“Iba a comprar con unos amigos algo para merendar. El colectivo sale de su terminal, el colectivero no me ve, lo veo venir y me atropella. Yo siento que a mí o me corrió Dios o yo con la agilidad que manejaba en ese momento me corrí pero me agarra la pierna con la rueda de adelante de los bondis viejos”, relató el actor en el programa Otro día perdido en El Trece.

Martínez detalló cómo fue que el propio colectivero que lo llevó la Hospital Pedro Fiorito donde estuvo una semana. "Ahí lo que hicieron quizás errado fue que me enyesaron la pierna cuando yo no me había quebrado, no me había cortado ni nada. Yo estaba reventado por dentro”, detalló.

Como no mejoraba, su mamá decidió sacarlo de ahí, bajo su responsabilidad, y lo llevó al centro de salud pediátrica del barrio de parque Patricios en la Ciudad. "Mi mamá obliga a que me saquen el yeso y se ve toda la pierna dura, negra. Y a la semana mi mamá me levanta de la cama del hospital, se pelea con todos los médicos, firma que ella se hacía cargo y me lleva al Garrahan. Ahí una semana antes que pierda la gamba, me la salvan”, recordó.

"Un médico cubano, Rottemberg, me acuerdo el apellido, y me la salva contra todos los pronósticos ya que se decía que me quedaría una pierna más corta o ni siquiera me iba a crecer", recordó Martínez que le decían.

Ante la sorpresa del conductor, el protagonista de la serie Nieve roja reflexionó sobre la enseñanza que le dejó este mal momento en su infancia como parte de una "historia de vida" que le sirvió "para tener un empuje muy importante después", según definió.