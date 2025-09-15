15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La violencia al banquillo

Dos agentes de diferentes fuerzas federales de seguridad deberán sentarse en el banquillo de los acusados tras haber provocado severas lesiones a ciudadanos que participaron hace más de 6 meses de una manifestación en defensa los derechos de los jubilados.

Ariel Zak
Por
Ariel Zak
El gendarme Guerrero ufe convocado para declarar el miércoles. 

El gendarme Guerrero ufe convocado para declarar el miércoles. 

El esquema represivo del gobierno de Javier Milei, aplicado sin miramientos contra cualquier manifestación pública en defensa de derechos adquiridos por minorías vulnerables, deberá enfrentar esta semana un nuevo test judicial. Dos agentes de diferentes fuerzas federales de seguridad deberán sentarse en el banquillo de los acusados tras haber provocado severas lesiones a ciudadanos que participaron hace más de 6 meses de una manifestación en defensa los derechos de los jubilados.

video: cacerolazos en varios puntos de la ciudad durante la cadena nacional de javier milei
Te puede interesar:

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Son dos causas distintas, con imputados distintos, fuerzas de seguridad distintas y víctimas distintas, pero con un denominador común: en el vértice de la pirámide de poder aparece la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La justicia deberá determinar si le cabe alguna responsabilidad penal por la forma en la que se desarrollaron los operativos.

El martes la jueza María Romilda Servini le tomará indagatoria al prefecto Sebastián Emanuel Martínez. Está acusado de haberle quitado, de un balazo de goma que además contienen gas pimienta , la vista de un ojo a Jonathan Ezequiel Navarro. El joven, hincha de Chacarita, perdió el ojo por un balazo salido de un rifle Byrna disparado a corta distancia.

“Apuntaron directamente a la cara, ahí yo me toco el ojo y bueno me veo todo con sangre en la mano”, declaró esta semana Navarro, en sede judicial y después agregó: “Cien por ciento seguro que fue Prefectura”.

La identificación del presunto agresor se logró gracias a la intervención del Mapa de la Policía de la Ciudad que logró reconstruir la escena del hecho y aportó el trabajo a la justicia. El hecho se produjo cerca de las 17.21 sobre la avenida Rivadavia, a metros de la intersección con Rodríguez Peña.

En las imágenes se utilizadas se ve con claridad cómo un prefecto se para en puntas de pie, detrás de una primera línea que formaban sus colegas con escudo, y dispara a la cabeza de un manifestante.

Tres minutos antes, en la otra punta de la plaza del Congreso, un gendarme disparó una posta de gas lacrimógeno, en línea recta y paralela al pavimento. El disparo impactó en el cráneo de Pablo Grillo, un fotógrafo que estaba allí realizando su trabajo habitual: el de cubrir la marcha. A Grillo lo atendieron, y le salvaron la vida, en el hospital Ramos Mejía. La salud pública funciona.

Por ese hecho, el gendarme identificado es Héctor Jesús Guerrero. También allí tuvo un rol preponderante el Mapa de la Policía, una herramienta constituida por una red de participación ciudadana contra la violencia policial compuesta por autoconvocsdos y diversos colectivos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo de Investigación Política (EdIPo), el despacho de la legisladora Victoria Freire, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), FM La Tribu, la Asociación Social contra la Violencia Instituciones (ACVI) y el Instituto de Políticas sobre delito, seguridad y violencias (En Foco). Le Mapa nació en 2022 a partir de una iniciativa de la exlegisladora Ofelia Fernández junto a algunas de las organizaciones miembros.

El gendarme Guerrero fue convocado por la jueza Servini para el miércoles. Si bien se trata de dos caso que lleva la misma jueza, los expedientes tramitan por separado. La pregunta que deberá responder la justicia es si Guerrero y Martínez rompieron los protocolos de uso de las armas de disuasión por simple anoto personal o si tiraban a la cabeza y a otras partes sensibles del cuerpo por orden de sus superiores. Las querellas, en ambos casos, quieren saber qué órdenes emanaron de la superioridad. Cómo es que gendarmes y prefectos tiraban a matar.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Ricardo Quintela apuntó contra Javier Milei por los fondos de las provincias: La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece

Quintela apuntó contra Milei por los fondos de las provincias: "La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece"

luego de la cadena nacional, javier milei viaja a paraguay para reunirse con santiago pena y dirigentes de ultraderecha

Luego de la cadena nacional, Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Santiago Peña y dirigentes de ultraderecha

La UBA declaró el estado crítico y dispuso medidas de emergencia por la falta de presupuesto

La UBA declaró el estado crítico y dispuso medidas de emergencia por la falta de presupuesto

Rating Cero

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
play

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
play

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Lamine Yamal sorprendió con su fotografía íntima junto a Nicki Nicole.

Lamine Yamal compartió una foto íntima junto a Nicki Nicole: "Solo Dios puede..."

Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM.

Ángel De Brito se refirió a una polémica interna de LAM: "Quiere tu lugar, ojo..."

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

últimas noticias

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Hace 43 minutos
Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

Hace 55 minutos
En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Hace 1 hora
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Hace 1 hora
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Tragedia en Córdoba: un alumno realizaba actividad física, se descompensó y murió

Hace 1 hora