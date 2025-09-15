Luego de la cadena nacional, Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Santiago Peña y dirigentes de ultraderecha

El Presidente volará a Asunción luego de su discurso sobre el Presupuesto. Se reunirá allí con el presidente del país vecino y dará un discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora.

Apenas termine de emitirse la cadena nacional grabada en la que presentará el Presupuesto 2026, Javier Milei volará a Asunción de Paraguay, donde este martes participará en la edición en ese país de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantendrá luego un encuentro bilateral con su par, Santiago Peña,

La CPAC es una cumbre ultraderechista de la cual el mandatario ya tomó parte en distintas ediciones alrededor del mundo. Concretamente, en febrero de este mismo año, ese fue el escenario en el que Milei pronunció su célebre sentencia en la que dijo que Benito Mussolini era comunista y que si no fuera por el Mercosur, Argentina ya habría aplicado un sistema de tasas similar al de Donald Trump.

La próxima semana Milei volará a Nueva York, para participar de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU). Originalmente, el jefe de Estado tenía previsto viajar recién el martes al mediodía y regresar el miércoles, pero, según se informó oficialmente, optó por mover toda la agenda para estar menos tiempo fuera del país en este contexto interelectoral..

* 23 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Asunción, Paraguay, donde arribará a las 00:30 horas del martes (horario a confirmar).

Martes 16 de septiembre

* 10 hs (Hora argentina). - Brindará unas palabras en la Apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

- 12:30 hs - Mantendrá un encuentro con su par paraguayo, Santiago Peña. Participará de una reunión privada y una comida privada.

- 18:30 hs - Disertación del Presidente sobre "Tecnología y Crecimiento". Asistirán 1500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

Miércoles 17 de septiembre

* 10:15 hs - El Presidente dirá unas palabras en la Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

* 13:30 hs - Arribo del Presidente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires