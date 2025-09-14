Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

El Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores sigue conmocionado tras la muerte de Amadeo Ruiz, un adolescente que se desplomó durante una práctica y no respondió a las maniobras de reanimación. Se había realizado los controles médicos correspondientes al inicio de la temporada.

Amadeo Ruiz tenía 13 años y se desvaneció durante un entrenamiento en el Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores, en Córdoba.

El Club Atlético San Lorenzo de Córdoba , conocido por haber formado al defensor de la Selección Cristian "Cuti" Romero , sigue de luto tras el fallecimiento de Amadeo Ruiz, niño de 13 años, quien se descompensó durante un entrenamiento el jueves y no respondió a las maniobras de reanimación. Eduardo Colazo , coordinador de inferiores, dio detalles de la fatídica jornada y de la reacción de la institución ante lo sucedido.

El hecho ocurrió hacia las 19, cuando el menor se desplomó en el piso durante una práctica, generando desesperación entre sus compañeros, entrenadores y familiares que estaban en el lugar.

Ante la tragedia, San Lorenzo suspendió sus actividades para este fin de semana por duelo .

En diálogo con la cronista de C5N Sofía Pérez , Colazo reiteró sus condolencias a la familia y expresó que "toda la comunidad, la gente del Club San Lorenzo, tanto los niños, sus compañeros, los cuerpos técnicos, los directivos y bueno, todos los hinchas en general del del club, estamos todos muy dolidos" .

" Hoy domingo sería una jornada de de partidos , pero por lo sucedido se suspendió toda la fecha ya sea en divisiones inferiores, primera división femenino, escuelita de fútbol", detalló.

"Esto sucedió el jueves entre las 18:30 y las 19, después de una práctica de fútbol en la que participó Amadeo. Fue reemplazado por otros niños porque habían quedado afuera muchos chicos, y se quedaron a las órdenes del preparador físico a un costadito, haciendo un trabajito aeróbico, elongación. Y bueno, sin previo aviso, lamentablemente cae desplomado Amadeo", relató.

Colazo contó que "los profes en ese momento encargados de él lo asisten y empiezan con toda la práctica del RCP, primeros auxilios, se activó el protocolo de emergencia, la gente de administración llamó a la ambulancia rápidamente".

Todo esto se desarrollaba ante la conmoción de todo el club. "Imaginate que el jueves es el día que más concurrencia de niños tenemos, había 200 personas mínimo en el predio, tanto jugadores, cuerpo técnico, padres. Fue un caos, hacia donde miraras había chicos llorando, gritándole a Amadeo que se levantara, gente arrodillada rezando para que no le sucediera nada", describió el entrenador.

"Después llegó la Policía y la ambulancia y fue trasladado hacia el Hospital de Niños, donde se le siguen practicando los primeros auxilios y después se constata el fallecimiento", lamentó.

Consultado sobre los chequeos médicos que se realizan los jóvenes futbolistas, Colazo precisó que "acá en la Liga Cordobesa se les exige un apto médico, sin eso no se les hace el carnet; no hay niño en la Liga Cordobesa que juegue sin su carnet ni su revisión médica". "Amadeo y su hermanito mellizo Benjamín ingresaron este año al club, en marzo, y se hicieron revisión médica y estaban aptos para practicar deportes", añadió.

"En ningún momento Amadeo le dijo a los profes que se sentía mal o que le dolía el pecho, fue de un segundo para otro", remarcó.

Además, resaltó que "el club nos dio por intermedio de los bomberos y la Municipalidad un curso de RCP, pero bueno, cuando te toca actuar ya no es lo mismo que estar haciéndolo con un muñeco". "Sirven muchísimo los cursos, también estaría bueno hacerlos con gente que ha pasado por estos momentos porque la verdad es que hay que tener templanza y fortaleza", sostuvo.

En cuanto a cómo sigue todo para el club, explicó que "estamos pensando cómo volver a las prácticas, tenemos que seguir adelante no solamente por los niños van a seguir en el club, sino que por Amadeo, porque era su ilusión, su amor por la pelota y lo estamos hablando".

"El martes nosotros recién volvemos a las prácticas, estamos hablando con gente, con psicólogos para ver si nos pueden venir a dar una charla general, no solamente a los niños, a nosotros los profes, sino que a hasta los mismos papás que estuvieron ese día, porque la verdad es que fue algo muy feo lo que lo que vivimos", agregó.

"Llevo muchos años en el fútbol y es la primera vez que me pasa algo es, es inexplicable, no hay palabras de consuelo, imaginate para los papás de Amadeo, tener un hijo que viene a divertirse con la pelota, con la ilusión de cualquier niño y siempre con su hermanito mellizo en las prácticas. Es algo que no se lo deseo a nadie", enfatizó.

"La memoria de Amadeo siempre va a estar en nuestros corazones, de sus compañeros, de sus padres. Sus compañeros de categoría están viendo para armar una bandera en honor a Amadeo, así como tenemos acá a nuestras espaldas un mural en el que están nuestros monstruos del fútbol nacional, seguramente en algún lugar de del club va a estar la imagen de Amadeo", concluyó Colazo.

El comunicado del Club San Lorenzo de Córdoba tras el fallecimiento de Amadeo

El Club Atlético San Lorenzo de barrio Las Flores, el hogar deportivo de Amadeo, emitió este viernes un emotivo comunicado: “En este momento de hondo dolor, la institución expresa sus más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos, compañeros y seres queridos, así como a toda la comunidad sanlorencista, que hoy se encuentra conmovida y entristecida por esta irreparable pérdida”.

“(Amadeo) Formaba parte de nuestras divisiones formativas, representando con compromiso, respeto y pasión los valores de nuestro club”, destacaron. Y concluyeron: “Su partida deja una huella imborrable en todos quienes compartieron con él el camino del deporte y la vida”.

“Acompañamos con afecto y solidaridad a quienes hoy lloran su partida, elevando nuestras oraciones y pensamientos en su memoria”, completaron desde el club.