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Pampita cayó en la trampa mundial: compró una caja de figuritas y recibió algo insólito

La modelo contó que quiso sorprender a sus tres hijos varones, que le pedían para poder intercambiar con sus amigos. “Fui estafada”, se indignó.

Pampita compró una caja de figuritas y le llegaron dos cajas de puré de tomate.

Pampita compró una caja de figuritas y le llegaron dos cajas de puré de tomate.

Carolina “Pampita” Ardohain ya está en modo mundialista, pero fue una de las tantas personas que cayeron en la trampa de la compra de las figuritas del Mundial 2026 por internet. “Fui estafada”, contó indignada.

Ubfal lanalizó cómo las dos modelos llegaron a ser reconocidas en los medios. 
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La modelo, que está acreditada para cubrir la Copa del Mundo en Estados Unidos, contó durante un stream que, como tiene tres varones, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, les pedían comenzar con la colección, por lo que decidió hacer inversión y comprar una caja por internet para luego ir dividiéndoselas de a poco. Sin embargo, nada fue como esperaba.

“Como tengo tres pibes compré la caja grande, lo divido para los tres. Venía de no sé dónde y demoraba dos semanas”, comenzó la explicación y, bajo la insistencia de los niños: “Los chicos insistían todos los días si llegó a caja, porque claro yo no compraba figuritas en los kioscos porque estaba esperando ‘la bendita caja’”.

Después de una larga espera, la también conductora reconoció que sus hijos “estaban re aburridos porque todo el colegio estaba cambiando figuritas”. “Cuando llega la caja… eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban el mismo tamaño. Totalmente estafada”, detalló al aire de DGO.

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Se supo por qué Pampita fue echada de un grupo exclusivo de mujeres de polistas

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera que habría sido expulsada de un exclusivo grupo de WhatsApp integrado por mujeres vinculadas al mundo del polo. La información se conoció en medio de su reconciliación con Martín Pepa y rápidamente generó repercusiones en el ambiente del espectáculo.

Según se reveló, el grupo privado se llama “Las Palenqueras” y reúne a esposas, novias y allegadas de reconocidos polistas. Aunque Pampita mantiene una relación con Pepa, empresario y figura relacionada con ese circuito, su permanencia dentro del chat habría llegado a su fin por decisión de las demás integrantes.

La versión fue dada a conocer por el periodista Pepe Ochoa en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV. “La famosa a la que sacaron por grasa e infumable es Pampita”, lanzó el panelista al aire, generando sorpresa entre sus compañeros y en las redes sociales.

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