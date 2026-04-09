Cuál es la película de acción de Bruce Willis que apareció en Netflix y se metió entre lo más visto Bruce Willis y Sarah Jessica Parker protagonizan esta producción dirigida por Rowdy Herrington, donde un detective degradado y consumido por la culpa tiene que cazar a un asesino serial que deposita sus víctimas en el río de Pittsburgh. + Seguir en







Conserva el ritmo y la atmósfera que caracterizaron al mejor cine de género de esa época. Zona de impacto

Zona de impacto es una película de acción y suspenso de 1993 que regresó al primer plano luego de su incorporación al catálogo de Netflix, donde rápidamente se instaló entre los títulos más vistos. Dirigida por Rowdy Herrington con guion propio junto a Martin Kaplan, la historia sigue al detective Tom Hardy, un hombre atrapado entre el peso de un apellido con cinco generaciones de policías y la sospecha de que el asesino que persigue viste el mismo uniforme que él. Esa hipótesis le cuesta el rechazo de la institución, el distanciamiento de su familia y una degradación que lo aleja del caso justo cuando más cerca estaba de resolverlo.

La película forma parte de esa tradición de thrillers policiales de los noventa que encontraron en Bruce Willis su cara más reconocible. La dinámica entre su personaje y el de Sarah Jessica Parker, su compañera, le agrega una capa de tensión personal que corre en paralelo a la investigación criminal, enriqueciendo un relato que no se limita al procedimiento policial sino que profundiza en las consecuencias humanas de la culpa y la lealtad mal recompensada.

Con casi tres décadas de distancia desde su estreno, Zona de impacto conserva el ritmo y la atmósfera que caracterizaron al mejor cine de género de esa época. Su reaparición en Netflix deja a la vista que hay un público que busca propuestas directas con actuaciones que anclan la historia en lo emocional tanto como en la acción.

Zona de impacto Zona de impacto Sinopsis de Zona de impacto, la película furor de Netflix Tom Hardy (Bruce Willis) lleva años siguiendo la pista de un asesino en serie que abandona los cuerpos de sus víctimas en el río de Pittsburgh. Su convicción de que el responsable es alguien dentro de la propia fuerza policial lo convierte en una figura incómoda. Es así que la institución lo rechaza, su familia le da la espalda, y el caso se complica aún más cuando, durante una persecución, sufre un accidente en el que muere su padre. Su primo Jimmy De Tillo queda señalado como principal sospechoso y, ante la imposibilidad de demostrar su inocencia, se quita la vida arrojándose desde un puente.

Degradado a patrullero fluvial, hundido en el alcohol y aplastado por la culpa de dos muertes que siente propias, Tom recibe un mensaje siniestro del verdadero asesino. Los cadáveres siguen apareciendo en el río, y parecen destinados específicamente a él. Con la ayuda de su nueva compañera, la oficial Jo Christman (Sarah Jessica Parker), deberá retomar una investigación que nadie quiere que resuelva, enfrentándose no solo al asesino sino también a los propios fantasmas que lo consumen.