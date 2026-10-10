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Garrafal error de la China Suárez: compartió una foto con una ex-Casi Ángeles y la borró al instante

La actriz se encontró con una vieja amiga en el festejo del divorcio de Mauro Icardi, se fotografió con ella y lo subió a su Instagram. ¿Qué pasó después?

Qué hizo la China Suárez

Qué hizo la China Suárez

La actriz Eugenia China Suárez se fue de fiesta para celebrar el divorcio de su novio Mauro Icardi de Wanda Nara y se encontró con una vieja conocida: Emilia Attias. Bailaron juntas y se fotografiaron abrazadas. Pero una de esas imágenes fue publicada y borrada al instante.

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Ambas compartieron elenco en Casi Ángeles. Emilia interpretaba a Cielo Mágico y Eugenia a Jazmín Romero, más conocida como la Gitana. Las redes sociales, por un momento, se inundaron de alegría porque volvieron a encontrarse, pero algo pasó.

La imagen fue publicada por una cuenta de marketing de influencers: “Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles”, escribieron y las etiquetaron a ambas. Por eso, la China compartió el posteo y escribió un corazón.

Pero la celebración en Tequila Club parece que tuvo un inconveniente porque al instante la foto fue eliminada. En redes sociales se abrieron dos teorías: se pelearon en el transcurso de la noche o hablaron de Casi Ángeles en redes y no pueden porque está instalado el rumor de vuelta. “Se pelearon o sin querer spoilearon el regreso de los Teen”, escribió una usuaria de redes sociales. ¿Qué habrá pasado?

Ivana Icardi festejó el divorcio de Mauro y Wanda Nara, destrozó a su excuñada y elogió a la China Suárez: "El bicho..."

La noticia del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando que hablar, tanto por los puntos más polémicos de la resolución como por las reacciones de sus protagonistas. En este contexto, quien no quiso quedarse afuera de los festejos fue Ivana Icardi, hermana del futbolista, quien lanzó una contundente frase que dejó en evidencia que su enfrentamiento con la empresaria sigue intacta.

Lo cierto es que Wanda mantiene una buena relación con parte de la familia de Mauro Icardi. De hecho, en los últimos meses compartió en sus redes sociales distintas postales de sus visitas a Rosario, donde se mostró junto a Juan Carlos, su exsuegro, durante algunas fechas patrias. Sin embargo, el vínculo con Ivana es malísimo. La hermana del delantero nunca ocultó su rechazo hacia la mediática y siempre la responsabilizó por el distanciamiento que mantiene con su hermano.

Como era de esperar, la noticia del divorcio llegó hasta Europa, donde Ivana se encuentra participando del reality Supervivientes All Stars 3. Lejos de mantenerse al margen del escándalo, la hermana de Mauro Icardi estalló contra la Bad Bitch y dejó en claro que no tiene ninguna intención de recomponer lazos con su excuñada.

¡El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia! Es mi ex cuñada, le mando un beso a la China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada y que nos está viendo, por cierto. Me dijo que me iba a ver”, expresó Ivana con notoria euforia.

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