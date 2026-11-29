Terror en un kiosco de Córdoba: motochorros armados asaltaron a la encargada frente a las cámaras Las cámaras registraron cómo los delincuentes, con cascos y armados, entraron al local, forcejearon con la empleada y la amenazaron. Se llevaron dinero, pero el celular fue recuperado tras las detenciones. Por Agregar C5N en









Los sospechosos fueron detenidos.

Un robo a mano armada en un kiosco de la ciudad de Córdoba quedó grabado por las cámaras del propio comercio. El hecho ocurrió en la calle Dinkeldein, cerca de las 18:30, y terminó con los sospechosos detenidos pocas horas más tarde.

En el video se ve cómo los asaltantes llegan en moto, estacionan y entran al local con los cascos puestos y armas en mano. La empleada estaba sola detrás del mostrador y no había clientes.

Uno de ellos se abalanzó sobre la mujer, la inmovilizó contra el mostrador y le cubrió la boca para silenciarla, mientras le reclamaba la plata. Otro fue directo a la caja registradora. Entre llantos, ella repetía: "Por favor, no me hagan nada".

Como seguía pidiendo ayuda a los gritos, uno de los ladrones le apoyó el arma en la frente. Después le exigieron el celular, un iPhone. Al resistirse, hubo forcejeo y le apuntaron con un arma. Los asaltantes se fueron corriendo y subieron a una moto de 110 cc.

La víctima quedó en estado de shock. Según se informó, llegó a agradecerles que no le hubieran hecho más daño. El kiosco tenía rejas, cinco cámaras, alarma y botón antipánico, pero todo ocurrió en cuestión de segundos.

Horas después, los sospechosos fueron detenidos. Se les secuestró un arma de fuego y se recuperó el teléfono de la encargada; el dinero no apareció. Los investigadores los vinculan con un asalto anterior a otro kiosco de la zona.