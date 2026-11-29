A pura emoción: Nahuel Penissi se casó y sorprendió a su esposa cantando el Ave María en el altar El músico dio el sí junto a Mayra Deleo tras casi 10 años de relación y formalizaron su unión en una ceremonia religiosa en Tucumán. La pareja tiene dos hijos en común. Agregar C5N en









La historia de amor entre Nahuel Pennisi y Mayra Deleo comenzó en 2017.

Nahuel Pennisi se casó este fin de semana con pareja de casi 10 años, Mayra Deleo, en una ceremonia religiosa en Tucumán, donde se vivió un momento más que emocionante: el músico sorprendió a su esposa al interpretar el Ave María en el altar.

La escena se convirtió en uno de los más emotivos en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán, cuando empezó a sonar las primeras melodías del la emblemática canción y el artista tomó el micrófono. Deleo no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba la dedicatoria, que también despertó la emoción de los invitados.

La pareja se casó este sábado 28 de noviembre en una celebración religiosa que reunió a sus afectos más cercanos y de la que obviamente no faltaron Mateo y Alma, los hijos de la pareja que lleva 9 años juntos, acompañaron a sus padres en un día que tuvo a la música como uno de los ejes centrales.

Nahuel Pennisi se casó y conmovió a todos al cantar el Ave María El artista y Mayra Deleo dieron el sí este sábado en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán. La pareja, que tiene dos hijos, Alma y Mateo, celebró su unión rodeada de familiares y amigos.Uno de los momentos más especiales de la ceremonia fue la interpretación del Ave María por parte del cantante. Las imágenes emocionaron a sus seguidores y despertaron numerosas muestras de cariño en las redes sociales.Más info:https://t.co/UYeTxTGOdz — eldoce (@eldoceoficial) November 29, 2026 La unión se llevó a cabo en la misma provincia donde comenzó su historia de amor: en 2017, Penissi viajó a Tucumán por compromisos laborales vinculados a sus shows y ella trabajaba en una productora familiar y lo acompañó en distintas entrevistas y compromisos de prensa. Con el paso de los años, Mayra se convirtió en la mánager del artista y acompaña su actividad profesional.

Nahuel Penissi, feliz por cantar frente al papa León XIV El cantante Nahuel Penissi se presentó en el encuentro de León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles y, en la previa, había compartido su entusiasmo y emoción a través de sus redes sociales.