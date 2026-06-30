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Inesperado romance: un reconocido famoso confirmó su relación con una influencer

El mediático publicó la primera imagen con su nueva pareja en su viaje al Mundial 2026 y se muestran felices: "Es oficial".

Romance confirmado de Ian Lucas.

Romance confirmado de Ian Lucas.

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Luego del error que cometió Marley en pleno vivo cuando contó que Ian Lucas tenía novia, el influencer confirmó que estaba en pareja con Renata Mónaco. Ambos viajaron al Mundial 2026 y se fotografiaron juntos en los festejos de la victoria de la Selección argentina.

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Fue a través de su cuenta de Instagram que publicó las imágenes y, además, en Por el mundo en Telefe mostraron a Renata, ya que mostraron la intimidad de los departamentos en donde se queda el equipo de trabajo.

Marley entró a entrevistarla al cuarto y, en medio de risas y bromas, Ian Lucas lo sacó para no incomodarla. Pero luego de ese divertido momento en vivo, subió la foto juntos y recibió las felicitaciones de sus fanáticos.

Luego de su romance fallido con Evangelina Anderson, Ian Lucas se muestra contento con Renata, la modelo que es conocida por sus videos de Tiktok.

¿Qué esconde Ian Lucas en su dormitorio? La sorpresa de Marley al abrir la puerta en pleno Mundia 2026

Ian Lucas y Marley fueron enviados para cubrir el Mundial 2026 en Estados Unidos, y vivieron un momento indiscreto cuando el conductor se metió en la habitación de hotel del influencer y vio que no estaba vacía.

Todo sucedió en vivo, cuando el conductor de Telefe reveló por accidente la intimidad del exparticipante de MasterChef Celebrity y encontró a la novia del joven en su dormitorio. Renata, lejos de intimidarse, conversó con Marley.

Mientras Lucas le pedía por favor que saliera del lugar, Marley no paraba de reírse por la inesperada visitante: "¿Quién está? ¿La novia?", lanzó el locutor, que no aguantó y la entrevistó. "Bienvenida, Renata", cerró el presentador.

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