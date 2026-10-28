Bombazo: se filtró el nuevo programa que conducirá Santiago del Moro en Telefe Crece la expectativa tras conocerse los planes que prepara el canal de las tres pelotas para su figura. Agregar C5N en









El reconocido conductor tiene un gran proyecto con el canal de las pelotas. Redes sociales

Santiago del Moro tendría un nuevo desafío en Telefe antes de retomar la conducción de Gran Hermano. El popular conductor dejó entrever recientemente que está a punto de encarar un proyecto completamente distinto en la pantalla de la señal de las tres pelotas, lo que desató una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo. Hasta el momento, todo se mueve estrictamente en el terreno de los trascendidos y la emisora no emitió comunicados oficiales al respecto.

Gran Hermano Todo comenzó en su ciclo radial, espacio donde el carismático presentador lanzó la frase que revolucionó al espectáculo. “Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes en Telefe”, confesó el conductor, quien prefirió mantener bajo siete llaves los detalles técnicos de la propuesta. Esta revelación tomó por sorpresa a la industria, ya que hace un largo tiempo que la figura central del canal no encabeza otro formato que no sea el exitoso reality de convivencia.

Qué se sabe sobre el nuevo programa de Santiago del Moro en Telefe Ante la incertidumbre generada por semejante anuncio, las especulaciones sobre el contenido del ciclo no tardaron en llegar desde distintos portales y ciclos de streaming. Fue el panelista Pepe Ochoa quien, desde los estudios de Bondi Live, le puso nombre propio a la gran incógnita del canal de las pelotas. “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”, aseguró al aire el comunicador.

El periodista también analizó con sorpresa la jugada estratégica ideada por las autoridades de la señal de la familia. “Me llama la atención que siendo la figura central de Telefe lo pongan en otro programa”, disparó el especialista, deslizando luego dos posibles hipótesis sobre el trasfondo de la decisión. Entre las especulaciones del medio, algunos analistas barajan la posibilidad de probar nuevas alternativas en el prime time antes del esperado regreso del tanque de la televisión abierta.

Por su parte, la reconocida periodista Laura Ubfal ya había deslizado en el mes de septiembre una versión sumamente similar sobre su futuro laboral. Según los trascendidos previos, el conductor podría tomar las riendas del show de talentos para más adelante encarar la nueva temporada del suceso de audiencia. Mientras los televidentes aguardan los anuncios formales de la emisora, las declaraciones al pasar del carismático presentador continúan alimentando el misterio en torno a la programación.

Asimismo, la expectativa de los seguidores en las redes sociales no paró de crecer con el correr de las horas ante cada nuevo dato filtrado por la prensa especializada. Los fanáticos debaten intensamente sobre cómo se adaptará su estilo dinámico a una propuesta artística de semejante magnitud dentro de la grilla nocturna. De este modo, la incertidumbre se mantiene latente mientras los directivos del canal analizan cuidadosamente los tiempos para dar el anuncio formal. Para finalizar, la continuidad de los proyectos en la pantalla argentina demuestra que las señales de aire buscan permanentemente reacomodar sus fichas para liderar la ardua batalla por el encendido. La figura indiscutida del canal se encuentra ante una encrucijada laboral que promete modificar por completo las tardes o noches de la televisión local.