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Revelaron la verdad por la que Telefe levantó la gala de eliminación de MasterChef del domingo

Un giro de último momento en las decisiones de la programación descolocó a los fanáticos del popular reality culinario.

El certamen demoró su emisión unos días por un llamativo motivo.

El certamen demoró su emisión unos días por un llamativo motivo.

Telefe volvió a sacudir la grilla televisiva al postergar la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el certamen culinario conducido por Wanda Nara. La sorpresiva decisión descolocó a los fanáticos del formato, quienes aguardaban con expectativa descubrir qué concursante debía abandonar la cocina tras la reciente eliminación de Morena Beltrán. Sin embargo, el canal optó por reestructurar los horarios de la franja nocturna de manera repentina.

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.
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El motivo central de esta modificación en la programación respondió a prioridades vinculadas a la transmisión de eventos deportivos de alta convocatoria. Al igual que lo ocurrido en la jornada previa con Vasco da Gama y Boca, las autoridades de la emisora de Martínez privilegiaron el jueves pasado la emisión en directo del cruce decisivo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores.

El choque de vuelta por el torneo continental ocupó la franja horaria habitualmente reservada para el reality en la televisión. Como el canal ya había adoptado una estrategia idéntica durante la semana anterior, la definición acumuló un retraso de dos jornadas dentro del cronograma previsto. Esta superposición de contenidos obligó a los programadores a mover las fichas para no hacer competir el certamen contra el trascendental partido de fútbol.

Ante esta situación, la señal reorganizó su grilla de espectáculos y reprogramó la emisión de la gala de salida para las próximas horas. De acuerdo a la nueva disposición, el esperado duelo del reality gastronómico saldrá al aire el martes, luego de haber fijado un paso previo por el lunes 26 de octubre. Los televidentes deberán esperar un día más para presenciar el veredicto del jurado y la salida de una nueva celebridad.

Qué participantes ganaron las medallas y quién recibió el delantal negro en MasterChef

Los competidores del exigente certamen gastronómico afrontaron una nueva y desafiante emisión centrada en rendir homenaje a los tradicionales sabores de la cocina paraguaya. El objetivo principal de los famosos consistía en convencer al jurado para asegurar su permanencia y conseguir el ansiado pase directo al balcón. Tras largas horas de tensión frente a las hornallas, las devoluciones de los especialistas terminaron por definir el destino de los concursantes en esta etapa del juego.

El tribunal evaluador, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, premió de manera unánime el esfuerzo de los participantes más destacados de la velada. El cantante Hernán “Mala Fama” Coronel sorprendió al jurado con su versión de un clásico plato regional y se quedó con la medalla dorada, convirtiéndose en el primer concursante en acumular dos preseas doradas en la edición 2026. Por su parte, la conductora Karina Mazzocco obtuvo la medalla plateada gracias a la gran aceptación de su preparación, mientras que el exarquero Pablo Migliore completó el podio de los mejores.

Hernán Coronel de Mala Fama propone armar un sindicato de grupos de cumbia
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En la vereda opuesta, la jornada no resultó favorable para todos los integrantes del programa conducido por Wanda Nara. El actor Mike Amigorena atravesó una mala noche en las estaciones de trabajo y su preparación no logró convencer al riguroso jurado. Como consecuencia directa de su rendimiento culinario, el participante recibió el delantal negro, quedando automáticamente complicado de cara al próximo compromiso eliminatorio de la semana.

Tras conocerse la dura sanción que lo manda directo a la cuerda floja, el artista recibió palabras de aliento por parte de la conductora y los chefs del ciclo televisivo. “A romperla en la gala de eliminación”, “No decaigas, este programa siempre da revancha”, le expresaron Maru Botana y Wanda Nara para intentar levantarle el ánimo. De esta forma, el certamen continúa delineando su áspero camino rumbo a las instancias decisivas de la televisión.

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