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"No seas envidiosa": el dardo de Marta Fort contra una compañera de MasterChef

Un reclamo por las imágenes del gimnasio generó una discusión que escaló por WhatsApp.

Le respondió a una participante en un tono que ya es característico de ella.

Le respondió a una participante en un tono que ya es característico de ella.

Redes sociales

Marta Fort protagonizó un cruce picante con Julieta Poggio detrás de escena en MasterChef Celebrity, el reality que conduce Wanda Nara por Telefe. La pelea giró en torno a las fotos que algunos participantes comparten en el grupo de WhatsApp que tienen en común, y terminó con una frase filosa de la influencer.

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.
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Todo empezó cuando Josefina "China" Ansa expresó su enojo por las imágenes que los compañeros envían mientras entrenan. "Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio, me vuelvo loca", lanzó la conductora.

Al sentirse aludida, Marta Fort intervino y reconoció que ella también había compartido fotos de sus rutinas. "Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo", comentó. Después defendió su postura con una pregunta dirigida a todos. "Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?", planteó.

Julio Poggio no dio el brazo a torcer y volvió a cuestionar la costumbre. "Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?", disparó. Fue entonces cuando llegó la respuesta de la hija de Ricardo Fort. "Ay, bueno. No seas envidiosa", le contestó.

Cómo le fue a MasterChef en el rating este lunes 26 de octubre

El lunes no hubo gala de eliminación, ya que la grilla nocturna de Telefe se fue modificando por el fútbol de la Copa Libertadores de la semana anterior. Aun así, MasterChef Celebrity logró un promedio de 11,8 puntos, aunque solo en su primera parte, y fue el único programa del día que superó la barrera de los 11 puntos. El resto quedó por debajo de los 9.

La emisión correspondió a la gala de última chance, en la que un solo participante podía salvarse de la eliminación del martes y subir al balcón. El premio fue para Campi, que se impuso con su plato vegetariano, una tarta de hinojo, y quedó cabeza a cabeza con Elizabeth Vernaci, que presentó buñuelos de remolacha.

En el podio del día, Telefe noticias quedó segundo con 8,6 puntos, seguido por un empate en 7,8 entre la segunda parte de MasterChef Celebrity y El noticiero de la gente. El Top Five lo cerró Historias del corazón, con 7,6 puntos. Todo el ranking principal fue de Telefe, y Popstars quedó sexto en la tabla del canal, con 7,4 puntos.

Como balance general, Telefe fue el canal más visto de la jornada, con un promedio de 7,7 puntos. La gala de eliminación llegará hoy, luego de haberse corrido varias veces por cuestiones de programación.

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