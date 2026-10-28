28 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Carnes ahumadas, sándwiches y BBQ: un recorrido por la cocina smokehouse

Con una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ, Ribs al Río combina costillas ahumadas durante horas, cortes vacunos, sándwiches con rellenos originales y opciones para disfrutar tanto en sus locales como en casa. Su carta suma nuevas preparaciones y acompaña el crecimiento de la marca en distintos puntos de Buenos Aires.

Por
Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.

Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.

El humo, las cocciones prolongadas y los cortes de carne son el corazón de Ribs al Río, una marca especializada en el estilo smokehouse que toma referencias de la tradición del BBQ estadounidense. Su carta reúne costillas de cerdo, brisket y hamburguesas, además de sándwiches que exploran distintos cortes y combinaciones. La idea es llevar esa identidad a diferentes formatos, desde platos para compartir hasta opciones para comer con la mano.

La Imperfecta pone el foco en uno de los clásicos de la gastronomía argentina: la empanada. 
Te puede interesar:

Listas en cinco minutos: dónde comer empanadas norteñas al horno de barro en Palermo

Y la experiencia no termina en el restaurante. A través de su tienda online, Ribs al Río comercializa combos envasados al vacío para terminar de preparar en casa, una alternativa para quienes quieren disfrutar de sus carnes ahumadas sin salir a comer. Los pedidos se retiran por la sucursal de Costanera Norte y, para entregas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, también se pueden recibir a domicilio. Quienes prefieren los platos listos para consumir pueden recurrir a las aplicaciones y plataformas de delivery disponibles.

Qué pedir en Ribs al Río

Entre las preparaciones más representativas están las Baby Back Ribs y las Spare Ribs, costillas de cerdo ahumadas durante doce horas, servidas con salsa BBQ casera y acompañadas por papas fritas o ensalada coleslaw. También se destaca el Rib-wich, que lleva carne de Baby Back Ribs con queso cheddar, cebolla caramelizada y salsa BBQ en pan pebete, acompañado con papas fritas. La carta suma, además, el Brisket Burger, una de las hamburguesas insignia de la casa.

Los sándwiches permiten descubrir otra faceta de la propuesta, con cortes y preparaciones que se alejan de los rellenos más habituales. El Beef Cheek Sandwich tiene como protagonista al cachete de vaca, también conocido como carrillera, un corte que se cocina y ahúma durante ocho horas hasta alcanzar una textura muy tierna. Se sirve con queso cheddar, cebolla crispy y salsa Mil Islas, dentro de un pan de Kalis.

Otra alternativa es el Tostado Ribs, un homenaje al clásico Mcqueso que se ofrece en las sucursales de Costanera Norte, Las Lomitas y Lanús y puede pedirse en versión clásica o con bacon. La historia del sándwich de brisket suma un capítulo particular: la preparación se enfrentó al sándwich de Locos X el Asado durante una jornada de pop-up gastronómico. Lleva un corte vacuno ahumado durante ocho horas y se sirve en pan de papa con mostaza de Dijon, pepinos y cebollas encurtidas y un toque de alioli casero. La expansión de la marca también permite encontrar esta cocina en distintos puntos del área metropolitana. Durante 2026, Ribs al Río sumó presencia en Unicenter, en Las Lomitas, Lomas de Zamora, y en Lanusita, Lanús, ampliando las posibilidades para acercarse a su propuesta de ahumados.

Dónde quedan los locales de Ribs al Río

Av. Rafael Obligado 7010, en Costanera. Las sedes de Palermo se encuentran en Av. del Libertador 3883 (Paseo de la Infanta) y en Av. del Libertador 4096 (Bocha Polo). El de Belgrano está ubicado en Av. Monroe 1850, Barrio Chino. En Gran Buenos Aires, están las sucursales de Canning (Mariano Castex 2885), Martínez (Paraná 3745, Unicenter), Lomas de Zamora (Italia 253, Lomitas) y Lanús (Del Valle Iberlucea 2676, Lanusita).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El truco para servir la leche sin salpicar utiliza una cuchara sopera y busca evitar derrames y manchas en la cocina.

Este es el mejor truco para no volcar la leche cuando la servís y mantener la cocina limpia

Este es el truco para evitar que los restos de comida tapen la bacha de la cocina.

Este es el mejor truco para evitar que los restos de comida tapen la bacha de la cocina

La primera edición de Voces tendrá como protagonista a Alejandro Bercovich.

Se conoció la grilla de la primera edición de "Voces", el nuevo ciclo de encuentros de C5N

La primera edición tendrá como protagonista a Alejandro Bercovich.

Cómo inscribirse en "Voces", el nuevo ciclo presencial de C5N para debatir los temas urgentes de los argentinos

Grabemos los gestos de amor en la piedra sagrada de nuestro corazón.

El valor de los amigos

Este pueblo español busca nuevos habitantes para frenar la despoblación.

Cuál es el pueblo de España que quiere evitar desaparecer y busca familias para repoblarse

Rating Cero

La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero.

Es una famosa bailarina argentina, se separó de su marido hace seis meses y se supo que apostó al amor otra vez

Un electrodoméstico fue el detonante que desencadenó en un juicio millonario.

Insólito: un famoso conductor argentino ganó un juicio millonario por un lavarropas

El desafío consistía en elaborar un lemon pie a la altura de las mejores pastelerías.

"¿Qué es esto?": la fuerte reacción de Maru Botana ante un error garrafal de MasterChef

El reconocido conductor tiene un gran proyecto con el canal de las pelotas.

Bombazo: se filtró el nuevo programa que conducirá Santiago del Moro en Telefe

¿Qué pasó entre Josefina y Emanuel?

Yanina Latorre filtró los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Pensé en hacerlo con vos"

La actriz vivió un gracioso momento en MasterChef.

El blooper de Juli Poggio en MasterChef que impactó a todo el jurado: "Baño polaco"

últimas noticias

Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.

Carnes ahumadas, sándwiches y BBQ: un recorrido por la cocina smokehouse

Hace 11 minutos
La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero.

Es una famosa bailarina argentina, se separó de su marido hace seis meses y se supo que apostó al amor otra vez

Hace 19 minutos
La Imperfecta pone el foco en uno de los clásicos de la gastronomía argentina: la empanada. 

Listas en cinco minutos: dónde comer empanadas norteñas al horno de barro en Palermo

Hace 23 minutos
Un electrodoméstico fue el detonante que desencadenó en un juicio millonario.

Insólito: un famoso conductor argentino ganó un juicio millonario por un lavarropas

Hace 26 minutos
Hay cinco detenidos en la causa.

Quién era Nanci Godoy, la docente de 52 años hallada muerta en Corrientes

Hace 38 minutos