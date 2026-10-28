Carnes ahumadas, sándwiches y BBQ: un recorrido por la cocina smokehouse Con una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ, Ribs al Río combina costillas ahumadas durante horas, cortes vacunos, sándwiches con rellenos originales y opciones para disfrutar tanto en sus locales como en casa. Su carta suma nuevas preparaciones y acompaña el crecimiento de la marca en distintos puntos de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.

El humo, las cocciones prolongadas y los cortes de carne son el corazón de Ribs al Río, una marca especializada en el estilo smokehouse que toma referencias de la tradición del BBQ estadounidense. Su carta reúne costillas de cerdo, brisket y hamburguesas, además de sándwiches que exploran distintos cortes y combinaciones. La idea es llevar esa identidad a diferentes formatos, desde platos para compartir hasta opciones para comer con la mano.

Y la experiencia no termina en el restaurante. A través de su tienda online, Ribs al Río comercializa combos envasados al vacío para terminar de preparar en casa, una alternativa para quienes quieren disfrutar de sus carnes ahumadas sin salir a comer. Los pedidos se retiran por la sucursal de Costanera Norte y, para entregas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, también se pueden recibir a domicilio. Quienes prefieren los platos listos para consumir pueden recurrir a las aplicaciones y plataformas de delivery disponibles.

Qué pedir en Ribs al Río Entre las preparaciones más representativas están las Baby Back Ribs y las Spare Ribs, costillas de cerdo ahumadas durante doce horas, servidas con salsa BBQ casera y acompañadas por papas fritas o ensalada coleslaw. También se destaca el Rib-wich, que lleva carne de Baby Back Ribs con queso cheddar, cebolla caramelizada y salsa BBQ en pan pebete, acompañado con papas fritas. La carta suma, además, el Brisket Burger, una de las hamburguesas insignia de la casa.

Los sándwiches permiten descubrir otra faceta de la propuesta, con cortes y preparaciones que se alejan de los rellenos más habituales. El Beef Cheek Sandwich tiene como protagonista al cachete de vaca, también conocido como carrillera, un corte que se cocina y ahúma durante ocho horas hasta alcanzar una textura muy tierna. Se sirve con queso cheddar, cebolla crispy y salsa Mil Islas, dentro de un pan de Kalis.

Otra alternativa es el Tostado Ribs, un homenaje al clásico Mcqueso que se ofrece en las sucursales de Costanera Norte, Las Lomitas y Lanús y puede pedirse en versión clásica o con bacon. La historia del sándwich de brisket suma un capítulo particular: la preparación se enfrentó al sándwich de Locos X el Asado durante una jornada de pop-up gastronómico. Lleva un corte vacuno ahumado durante ocho horas y se sirve en pan de papa con mostaza de Dijon, pepinos y cebollas encurtidas y un toque de alioli casero. La expansión de la marca también permite encontrar esta cocina en distintos puntos del área metropolitana. Durante 2026, Ribs al Río sumó presencia en Unicenter, en Las Lomitas, Lomas de Zamora, y en Lanusita, Lanús, ampliando las posibilidades para acercarse a su propuesta de ahumados.

Dónde quedan los locales de Ribs al Río Av. Rafael Obligado 7010, en Costanera. Las sedes de Palermo se encuentran en Av. del Libertador 3883 (Paseo de la Infanta) y en Av. del Libertador 4096 (Bocha Polo). El de Belgrano está ubicado en Av. Monroe 1850, Barrio Chino. En Gran Buenos Aires, están las sucursales de Canning (Mariano Castex 2885), Martínez (Paraná 3745, Unicenter), Lomas de Zamora (Italia 253, Lomitas) y Lanús (Del Valle Iberlucea 2676, Lanusita).