28 de octubre de 2026 Inicio
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Listas en cinco minutos: dónde comer empanadas norteñas al horno de barro en Palermo

La Imperfecta propone empanadas de tradición norteña, rellenos artesanales y vinos argentinos en un espacio de espíritu barrial en Palermo. El proyecto de Diego Rizzi y Emilia Saravia se distingue por la cocción al momento, con un horno de barro que permite servir cada pedido en aproximadamente cinco minutos.

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La Imperfecta pone el foco en uno de los clásicos de la gastronomía argentina: la empanada. 

La Imperfecta pone el foco en uno de los clásicos de la gastronomía argentina: la empanada. 

Sobre la calle Honduras, en Palermo, La Imperfecta pone el foco en uno de los clásicos de la gastronomía argentina: la empanada. El proyecto pertenece al chef Diego Rizzi y a la cocinera salteña Emilia Saravia, quienes abrieron el local después de que estas preparaciones se convirtieran en uno de los platos más pedidos de El Imperfecto, su otro restaurante.

Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.
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La propuesta combina recetas tradicionales, elaboración artesanal y una carta de bebidas en un espacio con mesas de madera clara, bancos corridos, sillas celestes y una iluminación tenue. En el exterior, una barra con banquetas permite observar el horno de barro y seguir de cerca la preparación de las empanadas.

Qué se puede comer en La Imperfecta

La carta reúne seis variedades: salteña de carne cortada a cuchillo, salteña de queso, una receta de inspiración árabe, pollo del norte con curry, tucumana de matambre vacuno estofado y humita al estilo salteño, preparada con choclo rallado, queso, morrón y cebolla, sin salsa blanca. Los rellenos se elaboran en el local y los condimentos que definen su sabor llegan desde Salta. La masa, el armado y los repulgues también son artesanales. Cada empanada se cocina una vez realizado el pedido, en un horno de barro que trabaja entre los 400 y 420 °C, y en cinco minutos está lista para servirse, acompañada de yasgua, una salsa norteña de tomate y ajíes, disponible en versión suave y picante.

Para el final, aparece un clásico: flan mixto con dulce de leche y crema, en línea con una propuesta que recupera sabores reconocibles de la cocina argentina.

Además del consumo en el local, La Imperfecta ofrece pedidos para llevar, coordinados por WhatsApp, con pago por transferencia y retiro personal o mediante mensajería elegida por el cliente. Entre los proyectos a futuro, sus dueños evalúan incorporar empanadas congeladas o precocidas y abrir una segunda sede en zonas como Saavedra, Belgrano o Núñez.

Qué se puede tomar en La Imperfecta

La propuesta de bebidas incluye una selección estacional de alrededor de seis vinos blancos, tintos y rosados, todos disponibles por copa, con cuatro etiquetas de Salta o Jujuy y dos de Mendoza. La carta también ofrece vermut y cervezas.

Dónde queda La Imperfecta

Se encuentra ubicado en Honduras 4416, Palermo.

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