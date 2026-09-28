28 de septiembre de 2026 Inicio
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Qué dice el acuerdo que prorrogó el manejo de los aeropuertos al "patrón de los cielos"

La extensión fue otorgada pese a las graves irregularidades halladas por la Auditoría General de la Nación en un contrato con la empresa Aeropuertos Argentina de 2020.

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El aeropuerto internacional de Ezeiza

El aeropuerto internacional de Ezeiza, la principal terminal aérea que contempla el acuerdo.

Se conocieron los puntos del acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el holding empresarial que encabeza Eduardo Eurnekian para la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos del país hasta 2049, pese a las graves irregularidades halladas por la Auditoría General de la Nación en un contrato con la empresa Aeropuertos Argentina de 2020.

El objetivo es contrastar la explicación presentada por Adorni.
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La concesión es para el control de 35 aeropuertos del país, entre ellos terminales estratégicas como Aeroparque, Ezeiza y Córdoba, por lo que su red aeroportuaria concentra el 90% del tráfico aéreo nacional y transitan por año unos 43 millones de pasajeros.

¿Qué dice el acuerdo?

Como parte de este acuerdo Aeropuertos Argentina, compañía controlada por el Grupo Corporación América, tendrá que realizar inversiones adicionales por u$s600 millones, que se sumarán a los u$s606 millones ejecutados entre los años 2021 y 2026 para la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

Además, la compañía deberá desembolsar u$s600 millones de dólares adicionales antes del 31 de diciembre de 2031 para seguir mejorando las instalaciones aeroportuarias. Estos fondos deberán ser acreditados el año que viene y el 75% de las obras previstas deberán estar terminadas antes de finalizar ese período.

La nueva inversión comprometida será pagada directamente por la empresa, pero el acuerdo no incluiría un listado detallado de proyectos, aunque diferentes fuentes del sector indican que una de las iniciativas con más posibilidades de concretarse es la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La renegociación de esta concesión comenzó en 2020, durante la presidencia Alberto Fernández. En ese momento, se pactó una extensión por 10 años, a cambio de una inversión de u$s606 millones por parte de Aeropuertos Argentina. Ahora, la gestión Milei amplió la extensión del contrato hasta 2049.

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